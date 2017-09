Tras recibir llamada, su corazonada de padre lo hizo temer

Puebla.- Joven de 25 años de edad, fue herido de muerte tras acudir a una fiesta, y aunque recibió atención médica en el Hospital General de Cholula, la gravedad de las heridas terminaron con su vida.

Arturo "N", habría salido de su casa a una fiesta, sin embargo, horas después su padre recibió la trágica noticia.

Un disparo en la cabeza lesionó a Arturo de gravedad

El padre del hoy occiso informó a las autoridades que el pasado domingo su hijo Arturo salió de casa entusiasmado por asistir a un convivio, pero la llamada de que su hijo fue herido por arma de fuego le hizo sentir lo peor como padre.

Ante los hechos, el padre de la víctima acudió al lugar de los hechos, y llamó a los números de emergencias, por lo que personal de distintas urgencias médicas se trasladaron al sitio para darle la atención adecuada al herido.

Sin embargo, sólo pudieron confirmar que el chico tenía un balazo en la cabeza de lado izquierdo, por lo que tuvieron que trasladarlo inmediatamente al Hospital General de Cholula, donde recibió las atenciones médicas debidas.

El estado de salud del joven empeoró, por lo que horas después se informó su deceso.

El lamentable hecho ya es investigado por la Fiscalía General del Estado bajo la carpeta número 14738/2017 de la Zona Centro.

Otro caso

Asesinan a un bebé de un disparo en la cabeza en Houston, Texas

El padre paseaba con su hijo por su edificio de apartamentos cuando tres individuos le dieron un tiro matando al bebé

La policía de Houston buscaba a tres individuos después que uno le disparó a un hombre que paseaba por su edificio de apartamentos con su hijo de 10 meses en brazos y le dio al bebé, quien murió al instante.

El jefe de policía Art Acevedo calificó el asesinato de Messiah Marshall de “cruel y cobarde”, y prometió que el departamento a su cargo “no descansará hasta arrestar a los tres hombres”.

"Uno no le dispara a un hombre que lleva en brazos a su hijo de 10 meses, uno no le dispara balazos a un hombre que corre para proteger a su hijo, uno no le quita la vida a un niño de 10 meses”, dijo Acevedo en conferencia de prensa. “Hay líneas que no se cruzan, y se ha cruzado una línea. No sé el resto de esta comunidad, pero puedo decirles que estamos furiosos, y estamos furiosos porque no hay excusas para cruzar esta línea”.

Los hechos

Las autoridades dijeron que el hombre de 22 años, cuyo nombre no fue divulgado, enseñaba a su hijo a caminar mientras sacaba la basura a la calle, cuando se acercaron tres hombres. Comenzó una discusión, y uno de los tres sacó un arma y empezó a disparar. Cuando el padre cargó al niño y salió corriendo, una bala alcanzó al bebé.

La policía dijo que el hombre corrió hacia un auto estacionado y pidió ayuda al conductor. Éste vio a un agente de policía en una tienda cercana, que llamó a los paramédicos pero el niño fue declarado muerto en el lugar.

El jefe se negó a formular conjeturas sobre los motivos. El hombre asegura que no conocía a los tres hombres, dijeron las autoridades.

Se describe a los sospechosos como hombres negros de poco más de 20 años.

