Tras ser sorprendido, abusador recibe brutal golpiza

San Pedro Cholula, Puebla.- Elementos de la policía municipal de San Pedro Cholula detuvieron en la Junta Auxiliar de San Sebastián Tepalcatepec a un sujeto por el presunto delito de abuso sexual, mismo que al ser sorprendido en actos indebidos fue golpeado por los habitantes.

Los hechos ocurrieron cuando uniformados de la policía montada se encontraban realizando un recorrido de seguridad, cuando un hombre les manifestó que sobre la carretera federal a Huejotzingo, entre las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre, unas personas se encontraban golpeando a un hombre, al cual amagaban con linchar.

Al arribar a la zona se percataron de la presencia de un grupo aproximado de 60 personas en actitud agresiva, quienes estaban golpeando a un hombre y al acercarse con el fin de evitar que continuaran haciéndolo, les manifestaron que momentos antes el sujeto había jaloneado a una menor de 13 años de edad, además de que le había mostrado sus partes íntimas.



Ante tal situación, los oficiales entablaron diálogo con el padre de la menor a quien le explicaron el procedimiento a seguir, logrando asegurar a Silvino “N”, de 24 años de edad por el delito de abuso sexual, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.

El exniñero de una niña de 6 años admitió que abusó sexualmente de ella en un motel tras decirle a la madre que la iba a llevar al cine, informaron autoridades en Nueva Jersey.

Fiscales en el condado Union dijeron el martes que Jonathan Tavara-Nima, de 31 años, se declaró culpable de agresión sexual agravada y enfrenta un mínimo de 25 años en prisión cuando sea sentenciado el 26 de enero.

Las autoridades dijeron que la familia de la víctima contrató a Tavara-Nima a través de internet. Pero él continuó yendo a la casa de la familia después que acabó su empleo, a veces sin anunciarse.

Las autoridades dicen que Tavara-Nima le dijo a la madre de la niña en mayo que iba a llevarla al cine. Pero en lugar de ello le compró un vestido nuevo y la llevó a un motel, donde ocurrió el abuso.

Riverside, California, Estados Unidos.- Un adolescente que se entregó a la policía del sur de California, confesó que abusó de 50 niños durante los últimos años, informaron las autoridades el domingo.

Joseph Hayden Boston, de 18 años, fue llevado por su madre al Departamento de Policía del condado de Riverside el sábado, después de que supuestamente le contó que había abusado sexualmente a dos niños, de 8 y 4 años de edad, en un motel, señaló Ryan Railsback, portavoz de la policía.

Durante su interrogatorio con los investigadores, Boston confesó los delitos y también admitió haber abusado “de más de 50 niños” desde que tenía 10 años, informó Railsback en un comunicado. Los incidentes ocurrieron en diferentes ciudades en las que Boston ha vivido, incluida Riverside.

Boston fue detenido bajo sospecha de dos cargos por sexo oral en un menor de 10 años, fue encarcelado y se le fijó una fianza de un millón de dólares, indicó el comunicado.

No quedó claro si Boston tenía asignado a un abogado y The Associated Press no pudo localizar a su familia en busca de comentarios. Está programado que Boston comparezca ante una corte el miércoles.

Los dos menores eran huéspedes del hotel y tenían el permiso de sus padres para ir a la habitación del sospechoso, donde ocurrieron los incidentes, dijo la policía.

“Horas más tarde el sospechoso llamó a su madre y le dijo lo que había hecho”, explicó Railsback. Agregó que los Servicios de Protección Infantil del condado de Riverside pusieron bajo su custodia a las dos víctimas.

Railsback señaló que se abrió una investigación y la policía cree que Boston ha abusado de otros niños que aún no realizan alguna denuncia.