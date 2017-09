Tras un golpe en la cabeza, un niños si puede dormir

Guerrero.- Desde hace muchísimos años existe la creencia de que si un niño se golpea la cabeza, no debe dormir de inmediato. Claro que todo dependerá del tipo de golpe y la edad de tu hijo. Recuerda que, cuando son muy pequeños, la mollera o fontanela todavía no cierra por completo y debes consultar también a un médico.

Toma en cuenta que si un niño llora, no siempre es señal de total gravedad, ya que el llanto indica que respira y que sus funciones vitales están presentes y su vida no está en peligro.

Imagen ilustrativa. Foto: search.creativecommons.org

En realidad no dormir después de un golpe en la cabeza lo aplican en la actualidad hasta para los adultos, pero la explicación de por qué no es malo, no logra convencer al mundo científico.

Recientes estudios aplicados en el Centro Médico Regional de Orlando señalan que después de un golpe e incluso luego de curar o poner hielo en el "chichón", lo que la persona afectada necesita es descansar, tanto física como cognitivamente. Por ejemplo, si un niño se golpea levemente la cabeza, lo más recomendable es no dejarle una tarea extra o presionarlo a hacer algo, ya que lo único que va a querer será descansar y es válido, porque su cerebro necesita evitar trabajar para "recuperarse".

Recomendaciones. Foto: search.creativecommons.org

La mejor recomendación que se puede hacer, según los mismos expertos, es que si un niño sufrió un golpe en la cabeza debería despertar cada hora o media hora al menos antes de dormir las horas correspondientes a la noche, esto para estar totalmente seguros de que no está confundido. Es importante que te asegures que recuerde lo que sucedió durante el día, o que no siente náuseas ni tiene vómito.

De hecho, se cree que impedir que alguien duerma puede ocasionar diferentes trastornos del sueño, el insomnio, la fatiga, somnolencia e incluso a veces la narcolepsia o apnea del sueño.

Lo que no debes de hacer en caso de un golpe en la cabeza:

Sobar el área del golpe.

Untar alcohol en la herida.

Cortar el cabello para buscar la lesión.

Si la herida es grave o sangra mucho, no trates de lavarla.

No lo muevas bruscamente con tal de hacerlo reaccionar.

Lo que sí debes hacer:

Antes de asistirlo, verifica que la zona donde está tu hijo, sea segura: libre de objetos que puedan caer, cables eléctricos.

Si está llorando, quiere decir que respira y por lo tanto sus funciones vitales están presentes y su vida no está en peligro.

Si observas que hay hemorragia, haz presión sobre la herida con gasas, toallas o usa la misma ropa del niño en caso de que no cuentes con un botiquín, La presión debe ser fuerte y continua para detener la sangre, pero sin exagerar, la cabeza es una zona con muchos vasos sanguíneos, por lo que una herida pequeña puede causar una hemorragia escandalosa. Con la presión es suficiente para detenerla, por eso es importante ubicar la herida, en caso de que su cabello la esconda.

Si solo tiene chichón, coloca hielo picado envuelto en una bolsa de plástico o en algún lienzo sobre la zona del golpe.

Así que ya sabes que hacer cuando un niño sufre un golpe en la cabeza, puedes dejarlo dormir, pero mantenerlo observado y despertarlo cada media hora para saber que esta todo bien. No dejes de llevarlo al doctor si el golpe fue muy fuerte.