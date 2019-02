Triste historia de Gabriel, la inocente víctima de la pasada explosión

Gabriel Cerón, un jóven de 15 años, es una de las víctimas mortales de la trágica explosión ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, debido a una toma clandestina de combustible.

Él había quedado gravemente herido aquel día y fue trasladado al hospital Lomas Verdes del IMSS en Naucalpan, Estado de México.

Con mucha esperanza esperaban que se estabilizara para enviarlo al hospital para niños quemados en Galveston, Texas.

Los heridos se encontraban en distintos hospitales, uno de ellos era Gabriel. Foto: Reforma.

“Gabi, Gabriel era muy alegre, muy humanitario, ayudaba a la gente que lo necesitaba y cosas así, tengo muchos recuerdos de él, por ejemplo, cuando me decía que iba a ser un famoso rapero”, expresa Jonathan José Antonio Cruz, amigo de Gabriel.

Así recuerda Jonathan al jóven Gabriel, su amigo desde tercero de primaria.

“Estaba ya en la Ciudad de México, ya había sido trasladado y los papás, la mamá, me comentó que estaba muy grave y siendo atendido y estaban esperando un traslado a Estados Unidos, sin embargo, no resistió”, indicó Alfreda Zapata, directora Cecyte Hidalgo.

Nadie sabe que hacía Gabriel en el lugar de la explosión, el pasado 18 de enero.

“Yo lo había visto dos horas antes de la tragedia, yo venía de la escuela porque estaba en unos cursos, lo encontré afuera de su casa, me puse a platicar con él así, cosas normales, yo vi a su mamá después de la explosión, pensé que él estaba en su casa, una hora después me doy cuenta que empiezan a publicar nombres de los heridos por la explosión y encuentro su nombre, yo no lo podía creer, quedé impactado, dije, mi amigo, ¡está ahí en esa lista!”, recuerda Jonathan.

El menor estudiaba en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo.

Todos lo recuerdan como un joven entusiasta, siempre dispuesto a ayudar a los demás.

“Gabriel Cerón era un estudiante que estuvo aquí el primer semestre, apenas había pasado al segundo semestre en la carrera de Preparación de Alimentos y Bebidas e iniciamos el 21 de enero las clases por lo cual él ya no se integró al segundo semestre, joven muy entusiasta, amiguero, tenía muchos amigos aquí en el plantel, siempre tuvo conducta intachable”, mencionó Alfreda Zapata, directora de Cecyte Hidalgo.

Era un chico bastante bueno, ayudaba a todas las personas sin importar si tenía o no y fue o ha sido uno de los mejores amigos que he tenido”, señaló Adrián Guerrero, amigo de Gabriel.

Era muy buena persona, le daba lo poco que tenía a la gente que lo necesitaba, llegas aquí y ya no lo ves, todavía no lo puedes creer que esté … que falleció”, comentó Arturo , otro de los amigos del adolescente fallecido.

En esta semana, en la ceremonia de honores a la bandera, en la escuela guardaron un minuto de silencio en su memoria.

