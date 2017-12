Tú tienes esa luz que nos ilumina: carta a mi hija asesinada

Por medio de un blog la activista mexicana Frida Guerrera ha hecho recopilación de cartas enviadas por familiares para todas aquellas mujeres asesinadas en México de los cuales muchos de estos casos no han sido resuelto.

Frida publicó una carta dirigida a Estela Juana María, una mujer de 27 años, madre de cuatro hijos, quien fue encontrada sin vida el pasado 5 de octubre en Nezahualcóyotl.

Foto: Facebook

Su cuerpo estaba muy torturado, su madre ya "no la vio, ya no la abrazó, no se despidió de ella, tras el frío vidrio de la ventana del ataúd le dijo adiós; cuando les autorizaron la entrega solo la funeraria tuvo acceso al cadáver, ya no se le veía nada, solo su rostro con gruesas capas de maquillaje que ante los ojos de Martha escondían golpes en su rostro y labios, se alcanzaba a notar su cuello y se veía visiblemente lastimado, por algo que la pudo haber estrangulado, tal vez la cinta verde que se veía en las primeras imágenes del hallazgo" relata Frida Guerrerra en su blog.

El asesino de Estela Juana María aún no ha sido atrapado, no hay pistas, su caso esta impune como otros más.

Foto: Facebook

"CARTA A MI HIJA.

Hola, hija, a casi dos meses y medio de que Dios te llamó y decidió llevarte con él, no lleno y no llenaré jamás ese inmenso vacío que dejaste en el corazón de cada uno de los que te amamos y te amaremos por siempre, no sé cuándo ni cómo sanará esa herida que sangra día con día.

Hija, desde tu partida no he podido estar en paz, no hay cosa que llene mi alma, ni algo que alegre mi vida a cada momento e instante imagino tu sonrisa, tus palabras las escucho cerca de mí, esa voz que me decía, como estás, ahora sabrás como me encuentro sin ti, destrozada, acabada, sin ánimos de nada.

Sé que a ti estás fechas te gustaban tanto, espero puedas leer muy bien esta carta y sepas que no demorará el tiempo de estarte esperando, aunque sea en sueños vengas a darme ese abrazo que me consolaba tanto.

Foto: Facebook

Gracias por esos 27 años que compartiste conmigo, alegrías, tristezas y gracias por escogerme como tu mamá fue la dicha más hermosa el haberte llevado y cargado esos maravillosos 9 meses en mi vientre y saber que venía una niña hermosa me hizo sentir la mujer más feliz del mundo.

Hija, tú vives y vivirás por siempre en el corazón de cada uno de los que te amamos; Princesa, aunque ya no estés aquí, tú tienes esa luz que nos ilumina y nos protege de todo peligro y gracias te damos por no abandonarnos por permitirnos verte en nuestros sueños y por permitirles a tus hijos verte por lo menos en una estrella y saber que alumbras el corazón de ellos, te mandan decir tus hijos que, junto a los seres queridos con los que te encuentras, te desean ellos y nosotros una feliz Navidad.

Por último, quiero darte las gracias por las personitas que nos dejaste, fue el regalo más preciado que nos pudiste dar.

Dios te bendiga por siempre hija mía, mi Juanita, nunca nos olvides.

Atentamente.

Tus padres, hermanos e hijos"

Con información de Frida Guerrera y A fondo Estado de México.