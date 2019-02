"Tú vales 2 mil"; Carolina logró escapar de sus secuestradores

Ciudad de México.- Una joven universitaria logró escapar de un intento de secuestro y ello permitió el arresto de dos sospechosos en el Metro Centro Médico, que "tasaron" a la víctima en dos mil pesos.

Ayer por la mañana, Carolina salió de su domicilio para abordar el Metro con la intensión de dirigirse a Ciudad Universitaria, donde estudia.

Al llegar a las escaleras de la estación, la joven de 23 años observó a dos hombres que miraban lascivamente a otra muchacha que iba saliendo.

Cuando Carolina pasó a lado de ellos escuchó decir a un joven: "ella vale 2 mil"; al instante sintió cómo la sujetaban de los brazos para jalarla hacia fuera de la estación.

En su primera reacción para salvarle, la universitaria forcejeó con el hombre y de esta manera logró zafarse para después correr al interior del Metro.

Cuando paso a lado de uno de ellos lo escucho decir: 'ella vale 2 mil', en eso siento cómo me sujetan de los brazos y como pude me eché a correr para buscar ayuda", recordó.

La joven llegó hasta los torniquetes, en donde pidió auxilio a un elemento de la Policía Auxiliar, quien al notar que los sujetos seguían en las escaleras solicitó refuerzos de varios compañeros.

Los agentes rodearon a los sospechosos para arrestarlos por el intento de la privación de la libertad.

La chica entró en shock cuando los sujetos fueron detenidos y comenzaron a discutir con los policías; en la trifulca encararon a Carolina diciéndole que ella valía lo que ellos quisieran.

Uno de ellos me dijo que yo no valía más de lo que ellos quisieran; después se pusieron a discutir con los policías, estaban muy agresivos, dijo.

Los hombres, cuyas identidades no fueron reveladas por las autoridades, fueron presentados ante el personal de la Agencia del Ministerio Público, en la estación Pino Suárez.

Ahí, Carolina rindió su declaración pero después fue llevada a la Fiscalía Anti Secuestros (FAS), en donde volvió a rendir su testimonio. Se esperaba que las autoridades interrogaran a los detenidos para establecer qué sucedió y emitir una resolución jurídica.

Por la tarde, la universitaria comentó que hace unos días, después de darse a conocer la noticia sobre agresiones a mujeres en el Metro, ha estado alerta al viajar en dicho transporte, pero los hechos de ayer la sorprendieron.

Después de que se dieron a conocer los intentos de secuestro empecé a viajar más alerta, miraba a todos lados para ver si no me seguían, en los andenes me cuidaba más, mencionó.