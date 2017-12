UNESCO condena asesinato de periodista en Veracruz

Veracruz.- Audrey Azoulay, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), condenó el asesinato del reportero Gumaro Pérez Aguilando, registrado el pasado 19 de diciembre, mientras asistía a una fiesta de Navidad en la escuela de su hijo en Veracruz.

"Condeno el asesinato de Gumaro Pérez Aguilando e insto a las autoridades a llevar a juicio a los autores de este crimen", señaló la directora.

En un comunicado, el organismo mundial indicó que en el espíritu del Artículo 1 de la Constitución de la Unesco, la directora general emite declaraciones sobre violaciones de la libertad de prensa, condenando el asesinato de trabajadores de los medios de comunicación, de acuerdo con su acción para llevar adelante el Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de los Periodistas y el problema de la impunidad.

Gumaro Pérez Aguilando, de 35 años y quien cubría temas de seguridad, fue asesinado por dos sujetos que le dispararon durante una celebración navideña en un aula de la Escuela Primaria Aguirre Cinta en la que estudia su hijo.

Un miembro de la Asociación de Periodistas Independientes de Acayucan dijo que "su hijo no vio cuando le dispararon porque estaba jugando afuera del salón".

Esta declaración sucede a días de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz asegurara que el periodista no se dedicaba a esto y por lo tanto que su muerte no tenía relación con la prensa:

"Lo anterior deriva de que en la actualidad no trabajaba para medio de comunicación alguno, ni como reportero, ni como periodista, ni como fotógrafo, lo cual es confirmado por su cónyugue; Así como los medios El Golfo Pacifico, Diario de Acayucan, Libertad de Coatzacoalcos y Voz del Sur, en los cuales alguna vez colaboró, aunado a que un portal de autoría fue dado de baja desde hace algunos meses"

Posteriormente que la Fiscalía comenzó a acusar a Gumaro de nexos con el crimen organizado, los relatores para la libertad de expresión, comentaban que se ha usado en diversas ocasiones, ligar a periodistas con el crimen organizado para así no realizar la investigación. Además de que muchas veces los periodistas se quedan sin opciones y no se e puede decir que no a un gatillero.