URGENTE: Se solicita sangre O+

Coatzacoalcos,, Veracruz.- Se solicita sangre O+ para la sra. Laura Orozco Varela, quien se encuentra internada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) zona 36.

La paciente esta hospitalizada en la cama 107, sus familiares están en el nosocomio con la dama en caso de requerir información puede comunicarse con al teléfono celular: 9211207831 con Cecilia Rodríguez o Martín Chagala: 9211200465

Laura Orozco Varela, quien se encuentra internada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) zona 36.

Requisitos

Acudir con credencial o identificación oficial, pesar por lo menos 53 kilos, tener una edad mínima de 18 años o máxima de 65 años, no padecer alergias, no haber padecido hepatitis, no ser diabético o hipertenso.

En mujeres no estar embarazadas, menstruando o lactando, tampoco estar tomando anticonceptivos y no haberse practicado cirugías en los últimos 6 meses.