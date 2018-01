Uber fracasa en Guaymas por mal servicio

Guaymas, Sonora.- El pasado 27 de octubre de 2017, la empresa de servicio de transporte privado comenzó a funcionar en el puerto pero desde su inicio no ha tenido un buen servicio.

Algunas personas que han podido usar este medio de transporte lo han catalogado como un servicio deficiente, en la aplicación no aparecen los vehículos o nunca llegan las unidades solicitadas.

Foto:Internet

Por ello que cada vez son menos personas quienes hacen uso de este servicio de transporte privado en esta ciudad y municipio.

En la misma fecha que comenzó sus funciones, la empresa trasnacional también llegó a las ciudades de Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado.

Para Guaymas al iniciar el servicio en la fecha mencionada, solo se contaban con cinco unidades en donde dos días después uno de los choferes renunció y al día siguiente otro más.

Argumentando que dicho servicio no era negocio y no daba para más, ya que no les convenía; además que se había iniciado una cacería de unidades Uber por parte de la Delegación de Transporte.

Foto: Internet

Con ello el fracaso de este medio de transporte se fue para bajo, ya que como mucho aparecen dos unidades operando en este servicio sin saber para quien trabajan puesto que nunca llegan a los lugares solicitados.

Esta nota incluye información de Opinión Sonora