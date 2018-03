Un viacrucis de más de mil migrantes atraviesa México rumbo a EEUU

Mapastepec (México), 27 mar (EFE).- A pie o pidiendo un "ride", más de mil migrantes centroamericanos atraviesan estos días México rumbo a Estados Unidos en una caravana que este año ha multiplicado sus participantes debido a la delicada situación que vive Honduras.

Las jornadas del llamado "Viacrucis migrantes en la lucha", nombre que adquiere por su coincidencia con la Semana Santa, comienzan pronto; los migrantes empiezan su camino a las cinco de la mañana, para aprovechar las horas en las que el sol no golpea tan fuerte.

Sentados o tumbados sobre cobijas dispuestas en el suelo en un parque de la localidad de Mapastepec, los centroamericanos descansan a la sombra tras horas de caminata, parte de la cual algunos han podido cubrir en vehículos.

Entre ellos está Donaldo Enrique Romero, cuya gorra, en la que está dibujada una bandera estadounidense y un águila, da pistas sobre su destino: "Estados Unidos es la meta", sentencia.

Cansado de las amenazas y la crisis política en su país, que -asegura- ha aumentado los costos de vida, este hondureño llegó a la sureña ciudad mexicana de Tapachula, muy próxima a la frontera con Guatemala, el pasado enero.

En Honduras "me ocurrió un asalto y me estaban amenazando, no quise estar así", relata a Efe, acompañado por su familia, en el punto de descanso, donde van llegando los 1.200 migrantes que participan en esta edición de la caravana.