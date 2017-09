Una extraña bacteria ataca el cuerpo del pequeño "Chekito"

Matamoros, Tamaulipas.- Un menor de tan sólo un año de edad, fue llevado por sus padres a la clinica del ISSSTE de Matamoros, al verlo con ulceras y erupciones en diversas partes de su cuerpo.

Hasta el momento no se tiene claramente de que enfermedad se trata la cual esta dañando al infante, los especialistas dijeron que esta enfermedad que está atacando al pequeño "Chekito", no puede ser única pero si desconocida, porque los resultados que han arrojado los análisis a los cuales a sido sometido, indican que sus úlcera sn provocadas por el virus del estafilococo, sin embargo las heridas no corresponden a esa bacteria.

El director del hospital del ISSSTE, Armando Gómez Danes reiteró, que se esta haciendo todo lo posible para el traslado del menor a la ciudad de Monterrey para que lo valore un infectólogo pediatra.

Una vez que se tenga el conocimiento de la bacteria que esta dañando la piel del niño, se harán las acciones necesarias para salvarle la vida al pequeño "Chekito" y evitar que se presenten más casos como este en la ciudad.

Bacteria en garganta, vinculada a infección en huesos

La presencia de un germen en particular en las gargantas de los niños también podría significar que tienen la misma infección en sus huesos o articulaciones, informan unos investigadores.

Los nuevos hallazgos podrían conducir a mejoras en el tratamiento de infecciones potencialmente devastadoras y letales, afirmaron los investigadores.

Antes, los científicos creían que la mayoría de infecciones en los huesos y en las articulaciones de los niños eran provocadas por varios tipos de bacterias, entre ellas la Staphylococcus y la Streptococcus.

Ahora, los científicos pueden identificar mejor los gérmenes que provocan las infecciones, entre ellos uno que es el objetivo del nuevo estudio, la Kingella kingae.

En el estudio, publicado en la edición del 5 de septiembre de la revista CMAJ, los investigadores examinaron a 77 niños en Canadá y Suiza. Los niños tenían de 6 meses a 4 años de edad, y se confirmó que padecían de infecciones en los huesos o las articulaciones. Los investigadores los compararon con casi 300 niños más.

"Mediante el uso de métodos diagnósticos mejorados, nuestro estudio encontró que la inmensa mayoría de niños menores de 4 años que sufrían de una infección en los huesos o en las articulaciones estaban infectados con la bacteria Kingella kingae", dijo la autora del estudio, la Dra. Jocelyn Gravel, de la Universidad de Montreal.

"Algo más importante es que descubrimos que un 70 por ciento de los niños que tenían una infección en los huesos o en las articulaciones portaban esas bacterias en la garganta, mientras que esto es poco común en los niños no infectados, con apenas un 6 por ciento", comentó en un comunicado de prensa de la revista.

Los investigadores dijeron que pueden usar esta información para desarrollar mejores tratamientos para los niños con infecciones en los huesos o en las articulaciones.

"Basándonos en este estudio, planificamos cambiar la forma en que investigamos a los niños en riesgo de infección en los huesos o en las articulaciones, porque la identificación de la K. kingae en la garganta de un niño con una sospecha de infección en los huesos señalará a la K. kingae como culpable", indicó Gravel.

"Esto podría reducir la cantidad de otras pruebas realizadas para identificar al patógeno", afirmó.

