¡Una mano amiga! Se congregan en el zócalo para ayudar

México.- Se observa como a México no lo une la desgracia si no la solidaridad, valor que ha quedado de manifiesto desde ya hace casi 48 horas del sismo que sacudió a la Ciudad de México y a otros estados del país.

Son dos carpas las que están habilitadas en esta zona de la Ciudad, una es para recibir los víveres y distribuirlos y otra es para rescatistas voluntarios, brigadistas de médicos y enfermeras que están ayudando en las labores de rescate en diferentes puntos de la Ciudad y del estado de Morelos.

Se han congregado en el zócalo. FOTO: Luis Peraza

Hasta esta zona llegó María Santos quien salió de su casa dejando a sus dos hijos encargados con una vecina para trasladarse a este lugar y poder repartir café a quienes trabajan voluntariamente en estas dos carpas habilitadas.

"Me mueve estar aquí el estar agradecida con Dios por qué a mi familia y a mí no me pasó nada pero sabemos que muchas personas la están pasando mal y nada nos cuesta ayudar y ser solidarios", dijo mientras repartía el café.



Veronica Rosete y Ana Chavez quienes son amigas no importó el madrugar el día de hoy y repartir tortas y sándwich.

"A nosotros nos mueve el sentimiento de ayudar, si pasa tu vida y no ayudas donde te quedas como ser humano, no te puedes quedar sentado a ver qué pasa tienes que participar en una situación como esta", señaló Veronica mientras continuaba con su trabajo.

Ese es el mismo caso de grupos de bikers quienes a través de sus vehículos hacen más fluido el traslado de medicamento, víveres, rescatistas por la Ciudad de México, basta que alguno de los coordinadores pida el apoyo para que de inmediato los conductores de los caballos de acero partan a diferentes puntos de la Ciudad, este es el mismo caso de bicicletistas quienes también colaboran en lo que está a su alcance en el traslado de ayuda.

"Estamos trabajando sin parar, ayudando en lo que es necesario, solo les pedimos a los automovilistas de la ciudad que nos comprendan y que permitan que la ayuda sea más ágil y no nos bloqueen en las diferentes vialidades por las que transitamos", señaló Mauricio Sierra

Entérate: Esta es la lista de heridos por sismo en la CDMX

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México actualizó la lista de heridos tras el sismo de 7.1 grados que el pasado 19 de septiembre sacudió a la zona centro del país.

El Locatel en su cuenta de Twitter públicó que las personas lesionadas se encuentran en unidades médicas como La Villa, Ticomán y San Juán de Aragón.

Hasta las 17:40 horas de ayer en la Clínica 29 del IMSS se encontraban las siguientes personas.

En el Hospital de Balbuena atienden a:

En el Hospital Magdalena de las Salinas atienden a 110 personas que son:

Y finalmente en la Cruz Roja de Polanco brindan atención médica a:

El pasado 19 de septiembre un sismo de 7.1 grados estremeció a la zona centro del país.

Tan sólo en la Ciudad de México ha provocado la muerte de 100 personas y el derrumbe de una treintena de inmuebles.