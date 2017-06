Una semana sin agua vecinos de Metepec

Toluca, México.- Sin agua es como han tenido que vivir los vecinos del fraccionamiento Foresta, donde más de mil familias habitan, desde hace una semana, buscando la manera de tener suministro de agua por sus propios medios como llamando a pipas, sin embargo, los problemas de fluidez del líquido han persistido a lo largo de dos años.

El viacrucis de los vecinos comenzó el jueves cuando la presión de agua disminuyó, por lo que han tenido que pagar para que pipas les suministren agua.

“Ahorita la empresa ARA es la responsable del suministro, y se supone que está es una zona residencial, ya buscamos a las autoridades municipales y las pusimos sobre aviso, les pedimos que intervinieran en el problema pero no han hecho algo al respecto, ellos saben que el próximo año la obra será responsabilidad del municipio y entonces ya va a ser su problema, a nosotros no nos importa quién, pero queremos que lo resuelvan”, comentó una de las vecinas.

SIN SENTIDO

El conjunto habitacional ofrece dos lagunas artificiales como atracción, lo que les resulta irónico a los habitantes, pues en vez de que se cuide el recurso hídrico, hay fugas que duran hasta una semana sin atención y ahora enfrentan el desabasto.

“Es mucho lo que pagamos por estas casas como para que no se nos brinde un buen servicio, las más baratas son de 2 millones de pesos y las rentas no bajan de los 10 mil mensuales. Por eso exigimos que se nos dé una respuesta ya por parte de ARA, no nos regalan las casas ni el mantenimiento, hay zonas incluso en donde el alumbrado falla", añadió.

Una de las medidas que los colonos decidieron hacer para visibilizar el problema fue colocar dos mantas exhibiendo la falta de agua y una más adviertiéndole al municipio que pronto será el responsable de las carencias que viven, por lo que exigen su intervención.

