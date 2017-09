Unicef evalúa daños para brindar apoyos 

Ixtaltepec, Oaxaca.- Dora Guisti, Jefa de Protección de Unicef indica que se encuentran realizando un mapeo de las necesidades que tienen en las zonas afectadas de Oaxaca y Chiapas.

Por el momento hay tres personas de la institución en Oaxaca y llegarán refuerzos para apoyar en lo que haga falta.

Uno de los principales casos que ven es que la mayoría de las escuelas están destruidas, dijo.

En entrevista, dijo que realizó una evaluación del impacto del sismo en esta comunidad y en particular en la niñez, y al respecto el equipo de Unicef se ha enfocado a detectar las diversas situaciones que requieren atención urgente ante la destrucción de viviendas, en donde muchas personas han sido impactadas

Comentó que se está acudiendo a los albergues para obtener información, pero muchas personas no acuden a estos lugares, debido a que no quieren abandonar sus viviendas y dejar sin protección sus bienes que puedan rescatar en buenas condiciones.

A Unicef le preocupan los niños y dentro de sus prioridades se encuentra la educación, y en este sentido se pudo observar que muchas escuelas en Oaxaca han sido dañadas, y no pueden continuar proporcionando los servicios educativos a los niños; aunado a que también se han encontrado un fuerte impacto psicosocial en los niños.

Unicef esta trabajando en una estrategia de respuesta para presentarla al gobierno tanto federal, estatal y municipal, estableció.

Como organismo internacional ha desplegado un equipo de tres personas en Oaxaca, así como cineastas que van a documentar los hechos de Oaxaca, con la intención de sensibilizar a la población de los daños que ocasionó el temblor. Asimismo, se ha solicitado que otro equipo se amplíe en Chiapas ante el enorme número de viviendas dañadas.

La representantes de Unicef enfatizó que se enfocarán en dar continuidad en los servicios de educación a los niños, y este organismo responderá con la entrega de los materiales escolares y de las acciones necesarias para que las escuelas puedan abrir sus puertas y reciban clases.

Convocó a la población a realizar donaciones porque la población de Oaxaca y Chiapas requieren la entrega de agua para beber, artículos de saneamiento, alimentos y en general todas las donaciones que se puedan realizar a la página http://www.donaunicef.org.mx

El impacto es importante entre la población de Oaxaca, y los representantes de Unicef han informado que dentro de lo que pueden resumir esta visita se encuentran los requerimientos de construcción de las viviendas destruidas por el sismo, y que muchas personas han observado que duermen en las calles.

En el caso de los niños manifestó que los reportes de Unicef muestran que muchos infantes necesitan una atención de especialistas, porque quedaron muy impactados por el temblor, y este organismo quiere volver a ver a estos niños con sus sonrisas y que vuelvan a jugar.

Por ello, las donaciones son importantes para lograr que la población pueda contar con agua para beber y alimentos, así que regresen de nueva cuenta y en otros casos su reconstrucción, así como que las escuelas sean reparadas para que regresen los niños a las aulas.