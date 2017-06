Unidades de Transporte dan su apoyo a taxistas contra uber

Monclova, Coahuila.- Por parte del presidente de la Unión de Rutas de Monclova, Mauro Saucedo Contreras, informó que aunque Uber no afecta a los permisionarios, darán su apoyo a la manifestación de los taxistas locales si lo solicitan.

“Traen un problema los taxistas con la llegada de Uber, pero no nos han pedido el apoyo, yo estuve con ellos y no me dijeron nada, con Javier Hernández del Ángel, con Mario Ursua y demás, pero no dijeron nada”, señaló Saucedo Contreras. Opinó que en lo particular no cree que Monclova sea mercado para Uber.