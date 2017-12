Universidad de Sonora premia por primera vez a catedrática

Hermosillo, Sonora.- Zarina Estrada Fernández ha dedicado más 40 años al estudio académico de las lenguas indígenas en el noroeste de México; sus contribuciones, la han convertido a ella y a la Universidad de Sonora en referente internacional en dicho tema y su dedicación y compromiso han brindado parte de justicia a la deuda histórica que sociedad y gobierno tienen con las etnias.

Por ello y por su gran trabajo en la formación de cuadros profesionales de licenciatura y posgrado, publicaciones, creación de programas de estudio, cátedra en el extranjero y muchas más aportaciones culturales y científicas, este día se otorgó el Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y Mérito Académico 2017 a la catedrática del Departamento de Letras y Lingüística.

Entrega @SoyUnison premio a trayectoria y mérito a Zarina Estrada Fernández, maestra del departamento de Lingüística de la universidad. pic.twitter.com/6MLVbZBBbz — Radio Sonora (@RadioSonora947) 15 de diciembre de 2017

Zarina Estrada, es la primera mujer en recibir este galardón que representa el máximo reconocimiento que la alma mater otorga a los docentes que se han distinguido por su producción científica y docente y por contribuir al crecimiento de esta casa de estudios.

Originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, Estrada Fernández inició su trayectoria docente en la Universidad de Sonora en 1973, y cautivada por el potencial científico que visualizó en la institución, decidió quedarse.

En 44 años no sólo ha formado recursos humanos de licenciatura y posgrado; el crecimiento y consolidación de lo que hoy se conoce como el Departamento de Letras y Lingüística, no puede entenderse sin Zarina, quien contribuyó a la creación de la Licenciatura en Lingüística, a la maestría en esta misma área y así como a la fundación del Posgrado en Humanidades.

En estos momentos se lleva a cabo la ceremonia del Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y Mérito Académico 2017.

La Dra. Zarina Estrada Fernández es la homenajeada.#UNISON pic.twitter.com/ceULbCeEIi — Ehui.com (@Ehui) 14 de diciembre de 2017

La ceremonia fue presidida por el rector Enrique Fernando Velázquez Contreras, quien reconoció la capacidad de trabajo de la académica homenajeada, así como su lucha por conseguir condiciones de igualdad, pues ella representa el modelo docente del cual precisan tener las instituciones de educación superior, resaltó.

Se trata de una académica visionaria e inteligente, de quien nuestra Universidad se siente sumamente orgullosa, subrayó. También reconoció en Estrada Fernández a una académica con disciplina a toda prueba, que no descansa hasta alcanzar sus metas, y es por ello que la Universidad le hace entrega hoy de este premio, dijo Velázquez Contreras.

La lectura de la semblanza de la Estrada Fernández estuvo a cargo del docente investigador Andrés Acosta Félix, quien comentó que este día es día de fiesta para el área del conocimiento de la lingüística, pues se reconoce el trabajo de quien, más allá de sus amplia productividad académica, es muestra de disciplina, trabajo reflexivo que antepone trabajo ético y responsable en su ámbito.

Zarina Estrada Fernández agradeció a todos quienes directa o indirectamente la han apoyado para alcanzar sus metas y realizar su trabajo, desde sus colegas académicos e investigadores, tanto de la Universidad como de otras instituciones, hasta el personal administrativo, manual y de servicios, pero principalmente a su familia.

Aprovechó también la ocasión para recordar su llegada a la Universidad de Sonora y compartir la pasión por su ámbito profesional: “a 26 años de haber defendido mi tesis doctoral, no me deja de maravillar el estudio de las lenguas indígenas, a las que les he prestado atención, y que consigan comunicar de una manera bella sus significados o referentes”, señaló emocionada.

