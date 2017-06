VIDEO Cura otorga misa en estado de ebriedad

Ciudad de México.- Un indignante video está circulando a través de las redes sociales donde se muestra a un sacerdote otorgando una misa a los feligreses ubicada en Tunzingo, Guerrero.

Un feligrese se atrevió a grabarlo con su teléfono celular al parroco, quien no dudo en encararlo y reclamarle de que estaba en estado de ebriedad.

Después una mujer se enfrenta al cura reclamándole también sobre el estado en que se encontraba el sacerdote y además acusaba al padre de pederasta.

"Si viene tomado, no venga, yo soy médico y no voy a ir borracha a atender a mis pacientes, hágame el favor, mi sobrina no es mentirosa, ella salió y me dijo que la manoseó, nos hubiera dicho y le contratamos una mujer, pero es indignante lo que hizo".