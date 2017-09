VIDEO: De no creerse, matan a perros con comida envenenada

Estado de México.- En sólo una hora, vecinos de algunas columnas han denunciado la muerte de seis perros que han quedado sin vida en plena calle.

Son en las calles Morelos, Progreso y Abasolo donde han ocurrido estos lamentables hechos contra estos animalitos. De acuerdo con el portal de internet AfondoMx, los animales fueron envenenados y se encontraban en agonía por lo que los vecinos no pudieron hacer nada por ellos.

Según los testimonios recabados por este medio, se desconoce quién fue el responsable de este acto tan cruel, pues cuentan que los perros fueron envenenados con comida.

Cuando las personas se dieron cuenta de esta acción, rápidamente llamaron a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto, pues tienen miedo que más perritos sigan muriendo.

“Nos llena de rabia ver que asesinaron animales inocentes cuyo crimen sólo fue ser abandonados, ser descuidados y nacer en la calle. Se cometió una crueldad enorme ya que esos perritos con panzas vacías fueron muertos por la última persona en la que decidieron confiar y en cuyas manos recae la lenta agonía e intensos dolores”, comentaron vecinos.

Pero el hecho no quedó ahí, pues este medio indica que durante un recorrido que dieron en el centro del Estado de México, se percataron que existen muchos perros callejeros y que estos en algunas ocasiones son un peligro para la ciudadanía.

OTRO ABUSO CONTRA UN PERRITO

A través de sus redes sociales, la Asociación de Rescate Animal "Mundo Patitas" A.C. mostró un video en el que se exhibe a dos sujetos acusados de arrollar a dos perros el pasado lunes 11 de septiembre en la calle Teatinos, en la delegación Iztapalapa.

"Un par de sujetos arrollaron a dos perros de familia. Ambos canes se encuentran muy lastimados; uno de ellos permanece hospitalizado, sin embargo el otro, un pequeño cachorro de dos meses de edad, aún no recibe atención médica, pese que está fracturado y no puede caminar", dieron a conocer integrantes de Mundo Patitas.

En el video difundido en Facebook, puede escucharse a una mujer reclamando a los acusados, quienes se burlan de la acción de la ciudadana: "¿Quieres que pose?", incluso dice uno mientras es grabado.

De acuerdo con información de la asociación, la familia de los canes es de "bajos recursos".

Mundo Patitas señaló que ya prepara una denuncia formal: "¡Ya verán que pronto se les borran las sonrisas estos mequetrefes!".

"El pasado lunes 11, siendo aproximadamente las 8:30 pm, sobre la calle Teatinos, en Iztapalapa, CDMX, un par de sujetos arrollaron a dos perros de familia. Ambos canes se encuentran muy lastimados; uno de ellos permanece hospitalizado con la cadera y 3 costillas rotas, y problemas pulmonares; sin embargo el otro, un pequeño cachorro de dos meses de edad, aún no recibe atención médica, pese a que está fracturado y no puede caminar, debido a que su familia es de escasos recursos".

Añade que: "En coordinación con los dos vecinos afectados, estamos por recibir al cachorro lastimado para brindarle atención médica y paralelamente ya estamos iniciando denuncia formal en la fiscalía. ¡Ya verán que pronto se les borran las sonrisas a estos mequetrefes!".

La Asociación Mundo Patitas señala que: "Las familias de los perros lesionados aprendieron ya la valiosa lección de no dejar sueltos a sus perros, pero eso no justifica la comisión del delito, pues lo mismo pudo haber pasado con perros en situación de calle, obvio sin correa, y eso no los exime de culpa. Recuerda que en la CDMX, si no te paras a auxiliar al perro que atropellas, un accidente de tránsito se convierte en delito", concluye.