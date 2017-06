VIDEO Maestro que agredió a un alumno decide jubilarse

León, Guanajuato.- Después de que se diera a conocer el video en donde aparece un profesor agrediendo a un alumno, Eusebio Vega, secretario de Educación del Guanajuato informó que el maestro involucrado en el incidente decidió jubilarse.

El incidente ocurrió el pasado viernes en un salón de clases de la escuela Hermanos Aldama.

En el video que fue grabado por otro de los alumnos se observa al docente forcejear con el menor debido a que el joven no quería sentarse.

Aparentemente el maestro intenta quitarle la mochila al estudiante y al mismo tiempo coloca su brazo en el cuello del menor y le dice:

“bueno no entiendes, no entiendes Emmanuel, no entiendes”.