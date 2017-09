Valentina era tan pequeña, que tenía el peso de una lata

Jalisco.- El caso de Valentina, una bebé jalisciense que nació hace siete meses en el Hospital General Regional 110 del IMSS, es único puesto que nació a los poco más de seis meses de gestación con una talla de 31 centímetros y un peso de 400 gramos; la bebé era tan pequeña que pesaba lo mismo que una lata grande de refresco.

La bebé vivió durante 124 días bajo los cuidados de médicos y enfermeras hasta superar los dos kilogramos de peso, cuando fue dada de alta. Pronto cumplirá siete meses de edad y su evolución se reporta como "satisfactoria".

La bebé nació el 17 de febrero. Cuando su madre, Guadalupe Sánchez, fue internada después de que rompió fuente, había pocas posibilidades de que sobreviviera. De hecho, la familia fue informada de que tendría que interrumpirse el embarazo.

"El 14 de febrero empecé con problemas: se me rompió la fuente, de inmediato acudí al médico, llegué al Hospital General Regional 45 del IMSS y ya no me dejaron salir. Me explicaron que era inminente la interrupción del embarazo y que por la edad gestacional, las probabilidades de que mi bebita sobreviviera, eran prácticamente nulas", señaló.