Van trece ahogados en el río Bravo en este 2018

Tamaulipas.- La mayoría de las personas que han muerto ahogadas en la turbulenta agua del río Bravo han sido migrantes que se introducen a dicho caudal para cruzar a los Estado Unidos.

Sin embargo muchos no alcanzan "el sueño americano" y pierden la vida en el intento, por ello elementos de Protección Civil y Bomberos exhorta a los migrantes y residentes fronterizos a no meterse al río Bravo y no arriesguen sus vidas en este cauce natural.

En lo que va del año se han registrado trece personas que han perecido por ahogamiento en el peligroso río mismas que con la esperanza de cruzar al territorio americano y con la idea de darle una vida digna a su familia se arriesgan al intentar cruzar el también conocido río Grande.

"En el lado americano llevan seis cuerpos recuperados también, viene siendo trece cuerpos los que se han recuperado en el área, en Reynosa han recuperado dos cuerpos, también en Miguel Alemán; hacemos una petición a estas personas que intentan cruzar por el río que no lo hagan, es muy peligroso" dijo el director de Protección Civil y Bomberos.