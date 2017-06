Vasectomía sin bisturí incrementa en México

Aguascalientes.- La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente o definitivo para el hombre que ya tiene el número de hijos deseado, y que recibió previamente consejería.

Aguascalientes cuenta con un programa que realiza vasectomías gratuitas,apoyando en esto con la planificación de las familias, datos nos muestran que de enero a mayo se han realizado 177 procedimientos.

Celia Muñoz Angulo, responsable del Programa Vasectomía sin Bisturí del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), explicó que el programa opera en el municipio capital, Centro de Salud Arboledas, así como en los municipios de Calvillo y Pabellón de Arteaga, ocupando con esto el tercer lugar a nivel nacional en la aplicación del método.

Según el IMSS es un método altamente efectivo, siendo su efectividad mayor al 99%, impide el paso de espermatozoides, los cuales se siguen produciendo pero son absorbidos por el organismo.

Beneficios del método

-Es un método anticonceptivo permanente

-No interfiere con la actividad sexual

-No hay riesgos inmediatos o a largo plazo para la salud

-Es un procedimiento quirúrgico sencillo que no requiere hospitalización

-La recuperación es rápida, permitiendo regresar rápidamente a sus actividades habituales

-Es el método ideal en el hombre, cuando su pareja presenta problemas de salud crónicos

Muñoz Angúlo enfatizó ser un procedimiento sin riesgos para la salud, no afecta la vida sexual del paciente, se realiza en un par de horas, no requiere mayor hospitalización al día siguiente puedes regresar a tu vida laboral claro con las debidas precauciones.

Recomendaciones después de ser efectuada

-Colocar una bolsa con hielo cubriendo la región con un lienzo limpio, aplicándola durante 30 minutos, descansar 30 minutos y repetirlo por 4 ocasiones

-Permanecer en reposo durante ese tiempo

-Al día siguiente retirar la gasa, bañarse y colocar una gasa estéril y usar un suspensorio elástico o trusa ajustada durante 7 días

-Evite realizar esfuerzos físicos (cargar objetos pesados) y abstenerse de tener relaciones sexuales durante los primeros 7 días

-La pareja debe continuar con un método anticonceptivo de apoyo hasta que el médico se lo indique (aproximadamente 3 meses o después de 25 eyaculaciones)

Señalemos que ISSEA además de llevar el programa de vasectomías, brinda atención, orientación y aplicación de los métodos anticonceptivos, no dude en acercarse al centro para responder sus dudas respecto a la planificación familiar.

Con información de El Clarinete