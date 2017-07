"Vayan por el Padre porque su mamá no se va a levantar"

Guadalajara, Jal.- María Guadalupe García Zavala, la Madre Lupita, fue canonizada por el papa Francisco en 2013, sus milagros han sido comprobados por el departamento de Causas de los Santos en El Vaticano.

María Guadalupe nació en Zapopan, Jalisco, en 1878 y murió en 1963 y dentro de sus planes no estaba ser religiosa pero la vocación llegó a ella.

Siendo joven tuvo un novio en Guadalajara, pero se fue a una fiesta sin el novio y éste se enojó porque había ido sola, sin él. La madre Lupita cortó al novio después de este hecho, relató el arzobispo Juan Sandoval Íñiguez, quien agregó que el mantuvo contacto con la religiosa.

Los milagros San María Guadalupe García Zavala fueron corroborados por la Medicina. FOTO: @axopolis

La madre Lupita es muy recordada por fundar la congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres.

Según El Universal, San María Guadalupe García Zavala sufrió en Guadalajara la persecución de 1915, en el tiempo de Carranza, que fue muy fuerte. Ella y las demás religiosas tuvieron que disfrazarse, quitarse los hábitos religosos, vestirse de seglares, ponerle a su hospitalito el logo de la Cruz Roja, esconder el altar y todo lo religioso. También sufrió mucho en la guerra de 1926-1929, porque el padre Cipriano, cofundador de la orden, era muy conocido, y tuvo que irse a México.

Ella decidió proteger al arzobispo Orozco y Jiménez, muchas familias no se animaron a hospedarlo por miedo a las represalias, y ella, desafiando el peligro, lo escondió año y medio en el hospital San José para librarlo de la ejecución.

Los milagros

Se le atribuye a la Madre Lupita la recuperación tras una pancreatitis aguda de Abraham Arceo Higareda y de un derrame cerebral sufrido por Wvintilia Godoy Salas.

"Yo no creía en milagros, lo que sé es que me voy a morir", dijó Arceo al ser ingresado en el Hospital Santa Margarita en 1998. El hombre nacido en Michoacán en una entrevista con Televisa relató su historia.

Después de salir del quirófano "empecé a inhalar un aroma como a flores, como a perfume, no sé, entonces le dije a mi señora es el olor de la Madre Lupita", comentó el hombre que en días posteriores se recuperó totalmente para asombro de los médicos.

El 12 de abril de 2008, Wvintilia Godoy Salas fue víctima de un derrame cerebral en Cuquío, Jalisco y fue ingresada al Hospital Santa Margarita.

"Vayan por el Padre porque su mamá no se va a levantar", le dijeron los médicos a su hija, Norma Rangel.

Otra hija de Godoy, Carmen Cecilia Rangel, señaló que la familia rezó con las estampas de la Madre Lupita en mano. Acto seguido, la situación médica de la madre mejoró y los médicos no podían explicar como "había evolucionado ese derrame tan gigantesco, tan terrible que aparecía en la primer tomografía, era un monstruo lo que vi y cuando me enseñaron la segunda no había nada".

"Siento emoción, siento miedo, siento todo, yo digo que así como ella (Madre Lupita) me dio la dicha de todavía estar aquí tiene que darme mi regreso completo para contarles a mis hijos qué vi, qué sentí, sobre todo estar junto al papa", comentó Godoy Salas, quien hizo acto de presencia en la canonización de San María Guadalupe García Zavala.

Los milagros San María Guadalupe García Zavala fueron corroborados por la Medicina. FOTO: @ntrzacatecas

Según el SIAME, el doctor Ricardo Navarro López, Director del Hospital Santa Margarita María, de Guadalajara, Jalisco, relató que “la paciente había llegado al hospital con una crisis hipertensiva, es decir, con un presión alta, arriba de los 200 y eso ocasionó que se rompiera un vaso sanguíneo en el cerebro y esto originó la hemorragia que fue muy extensa porque se presentó en una zona del cerebro que se llama tálamo y que tiene funciones muy importantes. De modo que las posibilidades de vida eran muy pocas. Como último recurso para salvarle la vida la paciente fue trasladada a otro hospital para que la intervinieran quirúrgicamente. Sin embargo, al hacerle una tomografía cerebral la hemorragia había desaparecido. Se canceló la cirugía y la enferma, en 72 horas, se recuperó totalmente y no dejó ninguna secuela aquel derrame.”

El doctor Néstor Ocaranza, el neurocirujano que inicialmente atendió a Godoy, avaló la inexplicable curación de la mujer.

Canonización