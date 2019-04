Ven reforma educativa regresiva 

Cd. de México, México.-Investigadores, especialistas en educación y docentes que simpatizan con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) analizaron que el proyecto de decreto de la nueva reforma educativa es regresivo, se pretende imponer y permite que organismos privados nacionales e internacionales se inmiscuyan en la educación pública.



Los expertos reprocharon que, pese a participar en los foros educativos que organizó la Cámara de Diputados, sus opiniones no fueron plasmadas en el dictamen.



Teresita Garduño, del Instituto de Investigaciones Pedagógicas, expuso que revisaron las más de 500 páginas del documento y no encontraron sus puntos de vista.



"Nos parece que es inequitativo el cómo retomaron cada una de las exposiciones. No encontramos un análisis sistemático de las diferentes propuestas y estuvimos en esos foros de tiempo completo.

Expertos consideran que la reforma educativa es regresiva. | Reforma



"Nos parece que no hay un análisis equitativo de todos los planteamientos hechos. Nos parece que el legislativo debe hacer su tarea de tomar en cuenta la opinión de las ciudadanas y ciudadanos que nos expresamos con fundamentos y bases", dijo en conferencia de prensa.





La investigadora consideró que grupos políticos del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano llegaron a imponer su propuesta, que fue anunciada en los foros como una innovación.



Analizó que el proyecto de decreto habla de la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación que plantea alinearse a la OCDE.



José Carlos Buenaventura, del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación UNAM, afirmó que el dictamen tiene los mismos errores de la reforma promulgada en el 2013.

Las opiniones de los foros organizados por la Cámara de Diputados no fueron incorporados en el proyecto de reforma educativa, aseguran.| Reforma



Explicó que en la reforma promulgada por el ex Presidente, Enrique Peña Nieto, se utilizan el término de calidad y en esta nueva propuesta el de excelencia.



"Los conceptos de calidad y de excelencia vienen impuestos por organismos internacionales como la OCDE y que los utilizan los empresarios desde los años ochenta o noventa", opinó.



Criticó que el Gobierno federal pretenda construir un proyecto educativo de un día para otro sin crear nuevos modelos de educación alternativa.



Enrique Ávila, profesor de la Escuela Superior de México, aseguró que el normalismo debe regresar a ser la base fundamental de la educación básica y debe ser una carrera de Estado.



"El Estado tiene la obligación de darle trabajo a los normalistas que se han formado en sus escuelas, eso no está tomado en cuenta", sostuvo.



Reprochó que se caerá en el gatopartismo que simula un cambio cuando el dictamen es lo mismo que la reforma del 2013 .



Tatiana Coll, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), reprochó que quitar el rasgo punitivo de la reforma del 2013 no quiere decir que se planeen cambios estructurales de fondo.



"El 43 por ciento de las escuelas en este País todavía son escuelas unitarias; es decir, que existe un solo maestro para todos los niños de la comunidad".



Agregó que el 90 por ciento de los maestros de secundarias están contratados por horas y reciben salarios de 5 o 6 mil pesos al mes.



Los expertos dieron estas declaraciones al difundir el documento "Construir un Gran Acuerdo Nacional para Transformar la Educación", donde critican que la nueva reforma educativa únicamente quita lo punitivo la reforma del 2013 y cambia de nombre al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y le da más atribuciones al próximo organismo.



"Es necesario dejar verdaderamente atrás la vieja reforma y hacer un nuevo planteamiento si en verdad se busca una transformación", afirmaron en el texto que entregarán al Presidente Andrés Manuel López Obrador.