Veracruzano gana premio en Estados Unidos

Veracruz.- El joven José Antonio Hernández Griego, de 29 años de edad quien es oriundo de Nanchital, además de poner en alto el nombre de Veracruz, logró que México estuviera en la lista de los ganadores de los premios Napolitan Victory Awards en su edición 2017.

El evento que fue organizado por la Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington, en conjunto con la Universidad Internacional de Virginia se realizó en días fechas pasadas donde el destacado politólogo figuró entre los mejores.

¿Qué son Los Napolitan Victory Awards?

Son premios de asesoría política dirigidos a los consultores políticos de habla hispana.

¿En qué consiste?

Se lleva a cabo en en Washington DC de forma anual desde el año 2012. The Washington Academy of Political Arts and Sciences, una sociedad honoraria de profesionales de la Comunicación Política. En 2017 han adquirido el nombre Napolitan Victory Awards o "Napolitans", en homenaje póstumo al consultor político internacional Joseph Napolitan.

Desde el año 2013, Napolitan Victory Awards reconoce a los más sobresalientes jóvenes de Iberoamérica de hasta 30 años como Líderes Emergentes por sus logros en materia de comunicación, estrategia y trayectoria política, posicionándose en su países de origen como talentos a seguir durante la próxima década.

UN JAROCHO EN LA LISTA DE TRIUNFADORES

Precisamente entre la lista de los ganadores de la categoría de Líderes Emergentes, en esta edición 2017, destacó José Antonio Hernández Griego, un joven politólogo de 29 años oriundo de la ciudad de Nanchital, quien se ha hecho acreedor a esta distinción internacional.

Egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León donde estudió la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Además es presidente y fundador de Monterrey Ciudad Olímpica A.C. con la cual ha encabezado las candidaturas de la ciudad de Monterrey por los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2014, 2018 y 2023.

También se ha desempeñado como asesor durante la LXXII Y LXXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León.

Ha trabajado como activista en los temas de juventud, deporte, cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, gobierno abierto, rescate de espacios, entre otros.

En el año 2012, participó como precandidato a Diputado Local, y en 2015 fue precandidato a Diputado Federal. Ha coordinado diversas áreas en campañas políticas a la Presidencia de la República, Gubernatura, Presidencias Municipales y Diputaciones.

Ha impartido cátedra en la Universidad José Martí de Latinoamérica.

En 2015, renunció a su militancia en un partido político, y desde entonces hace labor política desde las organizaciones de la sociedad civil de forma independiente.

Ha impartido cátedra en la Universidad José Martí de Latinoamérica y tiene estudios en Gestión Urbana, Cultura de la Legalidad, y fomento de Organizaciones No Gubernamentales.

También se ha desempeñado como Conferencista, Articulista, Observador Legislativo y ha realizado diversas publicaciones sobre Deporte Olímpico, Cultura de la Legalidad y Análisis Político en algunos medios de comunicación en Veracruz y Nuevo León.

En la actualidad, se encuentra consolidando la plataforma municipalista de participación y confluencia ciudadana denominada Ganemos Monterrey. También fue miembro fundador de la organización Wikipolítica Nuevo León.

En el plano profesional, actualmente se desempeña como consultor y estratega digital en la firma Espora, donde ha incursionado en campañas políticas de México, Ecuador, Francia y en este momento se encuentra haciendo una estancia de investigación en Argentina y Chile.

Los Napolitan Victory Awards se encuentran entre los premios más prestigiosos del sector de la consultoría política en lengua española, y por su reputación en ocasiones son llamados "los Óscares del marketing y la Comunicación Política.

