Los mejores viajes por Europa y el mundo

Las agencias de turismo son un negocio rentable y en auge actualmente. Hay tantas, que se puede elegir entre un amplio abanico de opciones. Ahora bien, la elección debe hacerse en base a criterios relacionados con el precio y la variedad de opciones. Aunque también con la influencia que tendrá dicha elección en la calidad del viaje.

Una agencia de turismo ejemplar

En este artículo, se analizarán las propuestas de valor de una de las mejores agencias de turismo disponibles en el mercado europeo: Tierrasinai

Vacaciones inolvidables

Esto es posible ya que no solo es una empresa hecha para realizar viajes. No, más bien, son especialistas en turismo a nivel mundial.

Una de sus propuestas para realizar viajes inolvidables es conectar a l turista con el verdadero ambiente del destino a conocer. Ayudan al viajero a empaparse sobre el lugar al que se dirige, a saber sobre su historia, cultura, y esos pequeños detalles que hacen únicos esas vacaciones tan anheladas.

La agencia de turismo Sinaí, colocan en contexto a un turista distinto, informado, conectado con la sociedad y el entorno que visitará.

Incluso ofrecen planes para visitar aquellos pequeños lugares que tienden a pasarse por alto otras agencias y que no se preocupan en visitar, pero que merecen ser vistos. Claro, sin pasar por alto los centros turísticos más sobresalientes e importantes.

Invitan a ver lo más llamativo del lugar, sus monumentos, las artes culinarias y entre otros recorridos especiales, sin desperdiciar la parte cultural e histórica.

Viajes a África

Egipto

Heródoto dijo "quien no ha visto Egipto no ha visto el mundo" y no se equivocó. No en vano lo llaman la cuna de la civilización.

Para todos los que han soñado con visitar Egipto, en el sitio https://tierrasinai.com/tours-a-egipto.html existe toda la información necesaria para hacer un viaje inolvidable.

Crucero por el Nilo

Egipto está compuesto en su superficie por el desierto del Sahara en la mayor parte. El río Nilo atraviesa el desierto de norte a sur. Una de las mayores formas de generar divisas es mediante el turismo. De hecho, se considera la principal fuente de ingreso. Trayendo como resultado un gran número de puestos de trabajos.

Y funciona porque lo hacen realmente bien. Visitar a Egipto se convierte en uno de esos propósitos que cualquiera quiere repetir. Un viaje casi adictivo.

Una de las formas de empezar es hacer un crucero por el Nilo. Tanta exuberancia parece ridícula entendiendo que se visita un desierto. Un recorrido impresionante que estimula todos los sentidos.

Bucear en el mar rojo

Ir a bucear al desierto parece una locura. Pero en realidad, el mar rojo es uno de los mejores lugares del mundo para practicar esta actividad. Por eso, la isla Giftun representa un sueño para los aficionados al buceo o el snorkel.

Viajar en globo

Hay tanto que ver y hacer, que un solo viaje no alcanza. De las actividades más llamativas, viajar en globo es sin duda un lujo. Claro, hay muchos lugares donde se pueden hacer viajes en globos, pero pocos tendrán un escenario tan impresionante.

Y eso es lo que hace de este un destino preferido por tantos.

Las principales atracciones son las pirámides de Giza, así como también, la gran Esfinge. Los tesoros del museo del Cairo que contiene nada más y nada menos que el tesoro de Tutankamon. Mediante la agencia de turismo Sinaí, es posible hacer un tour a fin de conocer el arte y la cultura de este asombroso lugar, pero sobre todo, es posible conocer su gente.

Al salir del paseo por las enigmáticas pirámides, existe la posibilidad de pasear en camello. Finalmente, aunque parezca la cosa más simple, Puede ser la foto más emblemática del viaje. Ir a Egipto y no viajar en Camello sería un verdadero desperdicio según el juicio de muchos.

Viajes a Europa

Francia

Este país está entre las 5 economías mundiales con mayor impacto. Con una gran difusión de su cultura. Este es el primer destino turístico mundial. De hecho, lo visitan más de 80 millones de extranjeros por año. Es uno de los fundadores de la ONU y miembro permanente del consejo de seguridad.

Dentro de la gastronomía de Francia y sus especialidades están sus panes, quesos y la bollería. Algo que también destaca mucho son sus vinos y licores.

De manera geográfica, posee lugares increíbles como: el clima alpino de los Alpes franceses, un clima de montaña en el parque nacional de mercantour, clima tropical en Bora Bora y un clima oceánico con playas arenosas en la bahía de Arcachón entre otras.

La agencia de turismo tierra Sinaí, ofrece tours para visitar muchos destinos, incluso por medio de cruceros. Es posible visitar la ciudad del amor París, ver la torre Eiffel, el museo de Louvre, Disneyland París, las galerías Lafayette y mucho más.

Viajes a Oriente

Dubái

Este es uno de los destinos que muchos sueñan con conocer. Dubái contiene muchas obras y edificaciones muy sobresalientes como lo son los hoteles Burj Al Arab y Burj Khalifa que es el más alto del mundo, midiendo más de 820 m de alto y las islas artificiales The World y The Palm Islands.

La agencia de turismo Tierra Sinaí le provee un tours por los mayores rascacielos del mundo, el hotel Atlantis, paquetes por el desierto, cruceros por las costas de Dubái y por el centro comercial más grande de todo el mundo llamado Dubái Malle.

Viajes a Asia

China

¿Qué ver en China? es el segundo país del mundo que contiene más espacios denominados como patrimonio de la humanidad. Entre los principales destinos turísticos que ofrece, sobresale la gran muralla china, el río Yangtsé, el palacio de Potala, el Valle de Jiuzhaigou y muchos otros. Estos lugares estarán incluidos en el recorrido, así que no hay forma de perder lo mejor que ofrece este país tan extenso.

Viajes América

Estados unidos

Aunque para muchos no parece un destino turístico, lo cierto es que tiene mucho que ver. Posee rascacielos de inmensos tamaños en Nueva York y Chicago. La gran naturaleza de Yellowstone y Alaska y las acaloradas playas de California, Hawai y Florida.

No importa el continente ni el destino, la agencia de turismo tierrasinaí combina lo bueno de ir por cuenta propia con las bondades de ir por agencia. Es como ir de la mano de un local, un guía nacido en el lugar, que conoce esos rincones secretos para los turistas y que son el verdadero atractivo de las ciudades.

Por eso y más, esta es una de las agencias con mayor crecimiento y prestigio en la actualidad.