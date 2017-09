Video: Así rescataron a sobrevivientes del sismo en México

México.- Ante jornadas intermitentes de rescate por el devastador terremoto que azoto el centro de México, los brigadistas apoyados por la ciudadanía han logrado rescatar en las últimas horas al menos a 10 personas que estaban atrapadas entre los escombros de los edificios derrumbados el pasado martes.

Verdaderos milagros de vida se han registrado en las últimas horas, producto de la unión entre sociedad civil y fuerzas armadas para rescatar a los sobrevivientes del sismo.

Ese esfuerzo conjunto ha rendido frutos y suman más de 50 los rescatados en edificios de la Ciudad de México, uno de los videos que se han hecho virales en las últimas horas es el caso de dos mujeres que fueron sacadas con vida entre los escombros de un inmueble colapsado en la calle Álvaro Obregón, en la colonia Roma.

Momentos de angustia e incertidumbre pero a la vez llenos de esperanza han sido la constante de los mexicanos que luchan por salvar a quienes se quedaron atrapados. La tecnología ha jugado un papel importante para sus rescates.

Como es el caso de Óscar Castellanos que mandó un SMS a un familiar para avisar que estaba atrapado entre los escombros de un edificio derrumbado en la colonia Roma, por lo que avisó a los rescatistas y lograron sacarlo con vida.

En otros casos registrados en la Ciudad de México se ubica en un edificio de la colonia Lindavista , donde sólo unos segundos bastaron para separar a hermanos, esposos y amigos tras la caída de un inmueble.

Una de ellas fue María Josefa Otegui, de 60 años, quien vivía en el primer piso del inmueble.

“Estaba parado en la entrada del edificio, en el momento en que me moví, otra persona abrió la puerta me dijo ¡córrele! El instinto me hizo correr y entonces me crucé la calle, volteé y vi como se torcieron las columnas y se cayó”, contó su esposo a la Agencia Reforma.