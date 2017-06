Video ¡No te puedo grabar o golpear, tú si puedes robar!

Guadalajara, Jal.- Se viralizó en redes sociales el video de un supuesto ladrón que es detenido en Guadalajara, en el que se le observa discutiendo con la persona que efectúa la grabación.

Las personas se muestran indignadas ante el hecho de que el hombre realice sus fechorías tan fácilmente y sin pena.

Quién tiene el celular grabando le dice: “Todos nos partimos la m#$%# trabajando para que tú hagas esto tan fácil”.

El presunto ladrón se queja de un dolor en el brazo tras haber sido golpeado y, ante esta queja, el otro sujeto le dice que qué esperaba después de robar, si caricias.

El detenido dice que no lo grabe a lo que el hombre responde: “no te puedo grabar, no te puedo golpear, tú si puedes robar”. Discuten sobre si conoce la constitución porque el hombre golpeado dice que no tienen derecho a hacer lo que le están haciendo.

Los usuarios de las redes sociales mostraron su indignación: