Video: Se fuga imputado del Tribunal Superior de Justicia

Chihuahua, Chihuahua.- Luego de que la jueza de control le impusiera prisión preventiva como medida cautelar por el delito de violación agravada, el pasado jueves 31 de agosto, Alberto Alvídrez Aguilar , de 20 años de edad, se fugó de las instalaciones del Centro de Justicia.

Antecedentes:

Alvídrez Aguilar en abril del presente año logró la revocación de la imputación de violación formulada por el Ministerio Público, no obstante, el 23 de agosto, un magistrado ordenó que se le dictara el Auto de Vinculación a Proceso, para posteriormente el 31 del pasado mes se realizara la audiencia para la imposición de medidas cautelaras.

En el material se observa como el imputado se levanta y sale de la sala de audiencias orales tras determinarle la jueza la prisión preventiva en su contra.

No obstante, al sujeto se le dijo que no podía salir del lugar, ya que no había agentes de la Policía Procesal que deben estar presentes durante los juicios orales.

Asimismo, el video señala como Alvídrez Aguilar le reclama a su defensor y se levanta. Posteriormente, los presentes en el evento intentaron detenerlo inútilmente, mientras que la agente del Ministerio Público pidió a la jueza que autoridades de Seguridad estuvieran presentes para detener al hombre.

Cabe destacar que la juzgadora continúo con el desahogo de la audiencia.

Después se puede observar cómo los agentes procesales abren la puerta del recinto y se dan cuenta de que el sujeto huyó, motivo por el cual se activó un operativo por parte de las diferentes corporaciones policiales.

Finalmente, las indagatorias del caso están a cargo del área de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, instancia que analizará el actuar los agentes procesales con el propósito de deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

