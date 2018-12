Video. Chica le da lección a joven interesado por no salir con "eloteras"

Una youtuber se dio a la tarea de darle una lección a los hombres interesados, esto por medio de un experimento social en el que se hace pasar por "elotera" e invita a un joven a salir.

En un video de YouTuber, el cual se hizo viral, la chica se encuentra parada deteniendo un carrito de elotes, al momento aborda a un joven con el pretexto de saber la hora, acto seguido le pregunta por un lugar cercano para ir a comer, a lo que el joven, le da sus recomendaciones, cuando ella lo invita acompañarla, este joven se niega, diciéndole que tiene novia, sin embargo la “elotera” insiste, por lo que el joven simplemente le dice “yo no salgo con eloteras”.

Cuando el joven ya se retiraba, llega el dueño de los elotes, y le da las gracias a la “elotera”, quien al irse, se dirige a su carro, donde el joven le pregunta si ese es su carro, y acepta ir a comer con ella.

Pero la historia no acaba a ahi, pues cuando el joven se asubió al carro de la joven, y se disponían a irse, ella solo le dice: "Acabo de recordar algo, que no me gustan los interesados, bájate", le responde.

La joven y guapa youtuber, acostumbra hacer este tipo de videos los cuales puedes ver en la plataforma, ya que son muy populares por lo divertido de sus historias.