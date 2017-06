Virus Coxsackie va en disminución en Tlaxcala

Tlaxcala.- Alberto Jonguitud Falcón, secretario de Salud de Tlaxcala, cuya entidad lidera el número de casos por el virus de Coxsackie, pidió colocar en su justa dimensión esta enfermedad ya que “no es grave, no deja secuelas, no causa complicaciones, no requiere vacuna, no requiere tratamiento antiviral con algún medicamento específico, y tampoco representa un problema de salud publica”, dijo.

Alberto Jonguitud Falcón. Foto: Revista Líder Tlaxcala

Jonguitud sostuvo que el virus alcanzó su nivel más alto en Tlaxcala hasta la semana pasada cuando se contaron más de 100 casos, pero en los últimos días comienza a descender lo que supone que el virus comienza a debilitarse.

Virus Coxsackie, Foto: Linkedin

Al ser cuestionado sobre si el virus está controlado, Falcón señaló que este "Tiene su inicio, su momento de mayor número de casos y después se auto limita. Eso es frecuente en las infecciones virales. Esto ya va de salida porque no hemos tenido casos nuevos en esta semana”.

Además, aseguró que no hay necesidad de minimizar el asunto "porque el problema es mínimo, no es una enfermedad grave, no es una enfermedad que nos preocupe porque no deja secuelas. A nivel mundial se considera una enfermedad benigna tan es así que no hay vacuna, por ejemplo.

“Si la enfermedad puede provocar un daño mayor pues entonces se invierte en la producción de una vacuna o en buscar un medicamento específico como en el caso de la influenza. No tenemos porque ocultar el numero de casos”, expuso.

Jonguitud Falcón sostuvo una reunión de trabajo con su equipo la noche de ayer para evaluar, entre otras cosas, el comportamiento del virus en el estado de Tlaxcala.

Con información de El Universal.