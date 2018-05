Visita Iglesias Alemana a familiares de los 43 desaparecidos

Tixtla.- Una delegación de iglesias protestantes de Alemania agrupadas en Brot für die Welt (Pan para el Mundo) se reunieron por la mañana en la Normal Rural de Ayotzinapa con familiares de los 43 normalistas desaparecidos, la mamá de uno de los tres normalistas asesinados en Iguala y estudiantes sobrevivientes de los hechos ocurridos en 2014.

Por la tarde en Chilpancingo la delegación alemana escuchó la voz de colectivos de Huitzuco, Chilpancingo, Chilapa y Acapulco que buscan a sus familiares desaparecidos además de dialogar con el obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel.

“En México notamos que el Estado sistemáticamente entorpece el proceso de investigación de los desaparecidos… lo vamos a llevar frente a nuestro gobierno porque lo que sabemos y lo que aprendimos hoy es que se devela cómo actores estatales y no estatales se confabularon en aquel día de septiembre y también vamos a desenmascarar estas narrativas de que las víctimas son responsables” señaló en entrevista Cornelia Füllkrug-Weitzel, presidente de Brot für die Welt.

Integrantes de iglesias protestantes de Alemania agrupadas en Brot für die Welt (Pan para el Mundo). Foto: Tlachinollan

En Ayotzinapa, la presidente de Pan para el Mundo ahondó que hablará con el gobierno alemán, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cooperación Internacional y hará lo posible para conversar con el responsable de acuerdos comerciales de la Unión Europea para que el Estado mexicano garantice un trato digno a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La comisión de padres y madres de los 43 narraron desde su experiencia la necesidad de verdad y justicia: “aquí en la Normal estudiaron los primos, los tíos de mi hijo, por eso entró aquí”, “yo no puedo ver a los ojos a mi mujer, me siento cobarde al no encontrarlo, ella sufrió más que lo tuvo 9 meses en su vientre y ahora no está con ella”, “es un dolor latente, estamos buscando a nuestros hijos, por eso estamos en la lucha”, “vamos a egresar este año y nos faltan 43 compañeros, lo tenemos presente y es algo que nos duele, queremos que investiguen y den con nuestros compañeros y encuentren a los culpables”, fueron parte de las palabras que se escucharon en la reunión que tuvo lugar en el auditorio de la escuela normal rural.

Foto: EFE

El planteamiento formulado por los familiares de los 43 es solicitar al gobierno alemán que detenga convenios comerciales con México mientras el Estado no esclarezca los hechos de violencia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, asimismo difundir el caso en sus lugares de origen.

Para Tlachinollan la asistencia técnica internacional, el apoyo de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo del seguimiento del caso Ayotzinapa, así como la presencia de organizaciones internacionales marcan un nuevo escenario de justicia en el país en un contexto donde las instituciones de justicia están colapsadas por el crimen organizado y los intereses de la clase política, quedando relegadas las víctimas, son estás víctimas y sus familiares quienes deben ser el termómetro para evaluar la calidad de nuestra democracia.