Viuda de Javier Valdez responde a las declaraciones de Dámaso López

Nueva York, (AFP) - Los hijos del Chapo Guzmán ordenaron el asesinato del periodista mexicano Javier Valdez porque éste publicó una entrevista con el narcotraficante Dámaso "Licenciado" López Núñez con la que ellos no estaban de acuerdo, contó el miércoles el Licenciado en el juicio del Chapo en Nueva York.

Valdez, especialista en narcotráfico, cofundador del semanario de Ríodoce de Sinaloa y colaborador de la AFP, fue asesinado a balazos en Culiacán el 15 de mayo de 2017. Tenía 50 años. La viuda del periodista, Griselda Triana ha respondido a las declaraciones.

El Licenciado, exjefe de una cárcel mexicana que terminó trabajando lado a lado con el Chapo, contó ante el jurado que el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva lo había mencionado como responsable de una operación contra los hijos del Chapo en la cual supuestamente uno de ellos había sido herido, al igual que Ismael "Mayo" Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa junto al acusado.

"Eso era totalmente falso", dijo Licenciado, y contó que para desmentir la información decidió dar una entrevista telefónica a Valdez, que investigaba las pugnas en el seno del cartel de Sinaloa tras la captura del Chapo en enero de 2016.

Los hijos del Chapo se enteraron y no estaban de acuerdo. Amenazaron a Valdez y "lo obligaron a no sacar la entrevista que me había hecho", dijo López.

"Pero él cumpliendo con su ética la publicó igual", dijo. "Desobedeció las órdenes amenazantes de los hijos de mi compadre y por eso lo mataron".

Dámaso López se declara inocente de asesinar al periodista

"Mi hijo y yo somos inocentes del asesinato" de Valdez, insistió Licenciado, arrestado días antes del asesinato del periodista y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico.

El testigo negó en su contrainterrogatorio que haya ordenado la muerte de Valdez tras la publicación en el semanario Ríodoce de un artículo muy crítico sobre su hijo Dámaso López Serrano, "Mini Lic".

El abogado del Chapo, Eduardo Balarezo, afirmó que ese artículo presentaba a Mini Lic como "un bueno para nada, un narcotraficante patético" con grandes sueños.

Pero Licenciado insistió en que ninguno de los dos fue responsable de la muerte del respetado periodista.

También sugirió que el propio Chapo no estaba enterado del asunto

"La verdad es que quizás no lo sabía mi compadre. Pero ahora lo sabe", dijo en la corte el Licenciado, sentado a pocos metros del Chapo.

Licenciado, de 52 años, tiene la esperanza de que un juez reduzca su sentencia por colaborar con el gobierno estadounidense en el juicio del Chapo.

Mini Lic se entregó a las autoridades estadounidenses en julio de 2017 en la frontera, según su padre porque los hijos del Chapo lo buscaban para matarlo.

El impacto del asesinato de Valdez fue brutal en México, considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 100 comunicadores asesinados desde el 2000, en crímenes que permanecen impunes en su inmensa mayoría.

Valdez y Ríodoce eran una voz prácticamente solitaria de denuncia de las actividades del crimen organizado, sobre todo en Sinaloa, donde actúa aún el cartel cofundado por el Chapo.

Esto fue lo que dijo la viuda de Javier Valdez

Tras las declaraciones de Licenciado en la corte, la viuda de Valdez, la periodista Griselda Triana, pidió a la nueva Fiscalía General de la República "ser más exhaustiva en su trabajo" y verificar las declaraciones de Licenciado, hasta ahora señalado como uno de los autores intelectuales del crimen.

La FGR "tiene la obligación de profundizar sus líneas de investigación sobre la autoría intelectual, porque los (autores) materiales ya están detenidos y todo parece indicar que sí tuvieron participación en el asesinato de Javier", dijo Triana en un correo electrónico.

Tras el testimonio de Licenciado, el gobierno mexicano debe "solicitar una vez más al gobierno de Estados Unidos colaborar por todos los medios posibles para que la FGR pueda ahondar en las investigaciones", indicó.