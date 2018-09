Vivir muerta en vida: María Herrera

María está completamente desgastada, cansada, endeudada; con una visible tristeza en sus ojos, en cada palabra, en todo su semblante, pero así es como ahora sobrevive.

Un camino largo y agotador, lleno de conferencias, encuentros, debates, reuniones o visitas a cualquier lugar donde pueda conseguir un dato, un nombre, un rastro de donde puedan estar Jesús Salvador, Raúl, Gustavo y Luis Armando, hijos de María.

El 28 de agosto del 2008 comenzó la agonía de la ahora activista: Jesús Salvador y Raúl, de 24 y 19 años edad, respectivamente, iban de regreso a casa, de Oaxaca a Pajacuarán, Michoacán. Ellos se dedicaban a la compraventa de oro y habían expandido su negocio a varios puntos del país, narra María. Eran muchachos honrados y sin nexos con ningún tipo de cártel o negocios turbios, recalca. Jesús Salvador, su hermano Raúl y cinco compañeros de trabajo que viajaban con ellos jamás llegaron a casa. Tenían previsto llegar con su madre a las 06:00 horas. María estaba de pie desde las cinco, preparándose y esperando a sus hijos para que, como era costumbre, le ayudaran a armar el puesto del tianguis. Sin embargo, la espera se prolongó hasta la actualidad.

"Me empecé a angustiar porque, de hecho, ya había algo en mi corazón que me decía que algo andaba mal porque no había podido dormir, porque me sentía inquieta", dijo.