"Xitlalhi ven, abrázame, dime que sólo es una pesadilla"

Nayarit.- Definitivamente la partida de Ena Xitlalhi, de 19 años de edad, fue una inesperada tragedia para todo Xalisco, pero sobre todo, para sus seres queridos.

La partida de Xitlalhi dejó un gran vacío en sus seres queridos. FOTO: Facebook

La joven fue encontrada el domingo por sus familiares, sin vida, en una recámara y con su pequeño niño llorando a un costado de su cuerpo. La escena del crimen fue su domicilio ubicado en la calle P. Sánchez # 22, entre Durango y México.

Las redes sociales han sido testigo de la indignación y de la huella que Xitlalhi dejó en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de conocerla. Ella era hermosa, simpática, risueña, alegre y llena de vida. Su partida ha sido más que dolorosa.

Para Yurhildy Elizabeth Alperte, hermana de la joven madre, esto ha sido un trago amargo, una dolorosa tragedia que no puede asimilar.

El amor y la tristeza ante el adios de su "niña perripopi" es algo que desgarra su corazón. Este hecho es una pesadilla de la que quisiera despertar.

"Donde estas mi niña, Ena Xitlalhi Alperte ven, abrázame, dime que todo esta bien, que solo es una pesadilla. Volvamos a estar juntas si, como las hermanas que éramos, unidas, inseparables, la combinación perfecta la güera y la morena."

"Dios dame más fuerza porque esto apenas empieza y esta ausencia pesa y es bastante. Con el alma en pedazos pongo una sonrisa para tranquilizar a todos lo que me preguntan el como me siento, yo contesto "Estoy tranquila", aunque por dentro me este llevando la f#$"#%#. Mi niña bonita cuanto te amo, sabes siempre pensaré en ti cada momento, cada paso que dé, cada decisión que tome, tu estarás ahi. Prometo velar por el bienestar de tu hijo y haré que se cumpla lo que tú una vez en vida nos pediste."

"Te amo mi princesita hermosa, hasta el cielo mi prietita preciosa", publicó la desconsolada hermana en su muro de Facebook.

Las hermanas Alperte. FOTO: Facebook

Ena Xitlalhi fue velada en casa de su madre en el fraccionamiento Villas de Guadalupe en Xalisco y, posteriormente, se brindó una misa por su descanso a las 15:00 horas de este lunes, en la iglesia de San Cayetano.

Ha sido un duro golpe para toda la familia y amigos de la joven; pero no sólo afecta a ellos, esta es una tragedia que causa gran indignación en toda la entidad.