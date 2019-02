"Ya no sirve"; secuestran a mujer y la liberan por tener cesárea

Ciudad de México.- Una mujer narró la peor pesadilla de su vida: fue secuestrada en la salida del Metro Candelaria de la Línea 1 de la Ciudad de Mexico y después fue abusada y liberada por tener cesárea.

El hecho, de acuerdo con Excélsior, se registró el pasado domingo, alrededor de las 17:00 horas. Dos sujetos interceptaron a la joven, identificada como María Guadalupe, la tomaron de la fuerza y la metieron a un vehículo de la marca Chevy, señaló.

Tras haberla metido al carro, en el trayecto la amarraron con una agujeta para que no pusiera resistencia y abusaron de ella sexualmente, sin embargo fue liberada horas después cuando los hombres notaron la cicatriz que le dejó su cesárea.

Ya no sirve, le dijeron a María Guadalupe mientras estaba sometida, la bajaron y los hombres siguieron su camino.

Después, la víctima presentó una denuncia al día siguiente ante el Ministerio Público, en donde las autoridades señalaron se inició una carpeta de investigación por el delito de violación y secuestro.

La joven identificó a dos de sus captores: quien la sometió fue descrito como moreno, de boca pequeña, con un tatuaje en el cuello y el otro como robusto; este último la habría amenazado con localizarla si presentaba una denuncia.

“Nunca me dejaron sola, nunca me bajaron del vehículo hasta que me aventaron de la puerta y fue cuando un hombre gordo me dijo que no fuera con los policías; porque ya me tenían identificada y si solicitaba el apoyo, ellos irían por mi familia”, declaró la joven.