Obispo Vera exige que se comprueben las acusaciones

Saltillo, Méx.- El Obispo, Raúl Vera López, se negó de las acusaciones realizadas por el exseminarista de Piedras Negras y presunta víctima de pederastia del sacerdote José Manuel Riojas “Meño”, Ignacio Martínez Pacheco, quien acusó que en la década de los 90 una red de presbíteros cometió abusos en el Seminario de Saltillo.

Vera López pidió que quienes acusen se comprometan a probar dichos rumores,por que el no ha recibo ninguna denuncia aparte de las que ya estan presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Según la suspensión de 10 miembros de la iglesia por "Conductas inapropiadas", el fraile aseguró que quienes se han ido es por voluntad propia “porque sus familias no vivían aquí o porque así lo decidieron”, y descartó que él los haya forzado a abandonar su trabajo.

"DEFENSA"

El 22 de septiembre habrá una convocatoria para la defensa de Raúl Vera de una “persecución política” que la Diócesis y organizaciones civiles y activistas han acusado por parte del Gobierno del Estado contra el jerarca católico.

Vera dijo que no está organizando su defensa y desconoció la celebración de una reunión entre asociaciones en la Casa San José, donde se materializará una postura de más de 200 asociaciones a favor del Obispo.

"Yo no convoqué a nada… a mí no me metan en eso”. Raúl Vera López