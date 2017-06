"Yo no lo maté" Lo acusan de asesinar policías en Veracruz

Veracruz, México.- Tiempo después de que se dieran a conocer las imágenes de cámaras de videovigilancia que captaron a los responsables del asesinato del mando de la Policía Federal, Camilo Juan Castagné, a los medios de comunicación se filtró que uno de los atacantes había sido identificado, sin embargo, quien es acusado, afirma que lo están confundiendo.

A través de un video difundido en su propio perfil de Facebook, Henry Cruz Acosta asegura que no es él quien aparece en las imágenes que circulan sobre el asesinato registrado el pasado sábado en un restaurante del municipio de Cardel, Veracruz.

De acuerdo a la base de datos 'Plataforma México' también se supo que en el año 2015 las autoridades lo detuvieron por posesión de cocaína y marihuana junto con otras cuatro personas.

En una vivienda ubicada sobre la Tercera Oriente, entre Avenida Central y Primera Sur de la colonia Centro, en Jiquipilas, Chiapas.

Cruz Acosta aparece en la grabación que fue difunda por el gobierno de Veracruz camina vistiendo camisa azul claro a rayas.

Como evidencia de que no existe un puntual parecido entre él y la persona que buscan por el ataque y homicidio, Cruz Acosta muestra al menos dos dreadlocks (o rastas cortas) que tiene en la parte posterior de la cabeza, mientras que quien aparece en el video se encuentra totalmente pelón.

Asimismo, especifica que cuenta con tatuajes visibles que se hizo desde al menos 4 años atrás.

Pido a las autoridades que esclarezcan esto y que limpien el honor de mi nombre, mi apellido y que nuevamente, se esclarezcan las cosas como deben de ser” expresa frente a la cámara.

No tengo nada que esconder, no tengo nada que ocultar, no hago nada ilegal, estudié derecho”, indica en el video.