Yunes demandará a El Universal por daños a la moral

Veracruz.- Luego de que el 31 de diciembre, el periódico El Universal, publicara una nota donde se presume que el gobernador de Veracruz, portaba un reloj de la marca Richard Mille, con un costo aproximado de 6 millones de pesos y lo escondía, el gobernado anunció que demandará al medio de comunicación.

Ayer por la mañana, primero de enero, en un conferencia de prensa, (vídeo que subió a su perfil de twitter), el gobernador Yunes que comenzó hablando de estable resultado en la toma de posesión de las alcaldías de Veracruz, había ocurrido gracias a la nula intervención del gobierno y que se llevaron a cabo de manera libre. En el segundo lugar, hizo el anunció del nombremiento de David Beristáin como secretario particular del Gobernador del Estado. Además del repunte turístico que ha tenido en las vacaciones decembrinas y por último comentar que hubo en las últimas semanas un porcentaje menor que otros años en actividades delictivas.

Finalizado el comunicado que pretendía dar, se le hicieron dos preguntas, la primera tenía que con el aparecido Henry Márquez Escudero, y la segunda fue respecto a la publicación que hizo El Universal, en la que supuestamente el gobernador se había comprado un reloj de más de 6 millones de pesos el gobernador respondió:

"En lo que se refiere a la publicación del Universal, en el sentido de que me compre un reloj de 6 millo... más de 6 millones de pesos es absolutamente falsa, como todo lo que publica El Universal.

El Universal se ha caracterizado en los últimos tiempos por ser un medio de comunicación que publica mentiras, y ha sido ya desmentido en muchas ocasiones, incluso por autoridades judiciales. Muy recientemente Anaya los puso en ridículo, por que un juez los obligó a rectificar y a publicar que lo que habían dicho de Ricardo Anaya en las primeras planas de El Universal, eran mentiras.

Ayer publican que compre un reloj de marca Richard Mille, de más de 6 millones de pesos y que lo oculté. Es totalmente falso.

Aquí está el reloj...

Miguel Ángel Yunes mostrando su reloj. Foto: Captura de vídeo

Es un reloj que compré yo, de mis propios recursos, no es marca Richard Mille y costó 30 veces menos de lo que ellos dicen. Lo compré con mi dinero, me lo di como regalo de 65 años que cumplí el 5 de diciembre, y el día de ayer, de antier, durante la reunión del grupo de coordinación que fue una reunión de 6 horas, me lo quité, me estaba molestando y lo guardé en presencia de todos. Así que no oculté nada ni compré un reloj de 6 millones de pesos.

He tomado la decisión de presentar una denuncia en contra de El Universal, porque ya es una campaña de mentiras reiteradas y quiero comentar algo que es importante que los veracruzanos sepan.

Que El Universal recibió del gobierno de Javier Duarte 125 millones de pesos, 125 millones de pesos. Con esos 125 millones de pesos hubiéramos podido construir 250 aulas totalmente equipadas, 250 aulas. Pero no, Duarte se los dio al Universal para que hablaran bien de él.

No le voy a dar al Universal ni un centavo, ni un centavo. Ellos pueden seguir publicando todas las barbaridades que quieran.

Lo que haré es acudir ante un juez a demandarlos por daño moral. Porque son absolutamente falsas las afirmaciones que cotidianamente hacen en ese medio. La próxima semana presentaré una denuncia por daño moral" finalizó al respecto.

Luego siguieron las preguntas sobre una movilización de transportistas por un supuesto aumento de la gasolina, además que perspectivas tiene para finalizar el año 2018.

Aquí se muestra el vídeo donde respondió, la pregunta se realiza al minuto 4:05 de la grabación.