Yunes se deslinda de despensas a damnificados por “Katia”

México.- El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares se deslindó de la entrega de despensas a damnificados del huracán "Katia" por parte de una asociación civil denominada "Yunete", que contiene los colores característicos del PAN y la tipografía que usó en su campaña.

Miguel Ángel Yunes Linares. Foto: El Universal

“He sido la persona más institucional y más responsable en los temas que tienen que ver con ayuda en ciudadanos en caso de desastre, no soy un farsante, jamás me van a ver con despensa en las mano y descalzo haciendo este tipo de shows que no contribuyen en resolver”, dijo.

En conferencia de prensa para dar a conocer resultados del operativo Veracruz Seguro, rechazó haber ordenado la entrega de despensas en camiones y camionetas, portando lonas promocionando a "Yunete", en franca alusión a su familia.

“Ni lo ordené yo, ni estuve ordenado y repruebo que se utilice cualquier elemento distintivo de alguna actividad política para ayudar a las personas que lo requieren”, expresó.

Insistió que el gobernador no reparte despensas y como responsable del Gobierno del Estado sólo acude en auxilio de los ciudadanos en situación de necesidad.

Indicó que hizo contacto con el responsable de estos hechos y le ordenó que ofreciera una disculpa a la opinión pública por dar ayuda con colores que pudieran indicar condicionamiento político, “pero yo no soy así por respeto a los ciudadanos”.

Y es que una asociación civil denominada "Yunete", entregó miles de despensas a damnificados del huracán “Katia” en Veracruz, lo que fue duramente criticado por ciudadanos en redes sociales.

Las imágenes comenzaron a ser difundidas en redes sociales y las críticas no se hicieron esperar al considerarse que se lucraba con la desgracia humana.

"Antes era AyuDuarte ahora es Yunete. Son lo mismo", escribió uno de los usuarios de Facebook, mientras que otros criticaron la entrega de despensas con fines político-electorales.

Y es que en noviembre arrancan las elecciones locales, donde estarán en disputa la gubernatura y diputaciones locales, a la par que la presidencia, senadurías y diputaciones federales.

El alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del actual mandatario, es considerado el virtual candidato del PAN a la gubernatura.

Suman dos Muertos en Veracruz; miles de personas sin hogar por "Katia"

El huracán "Katia" que ya se habia disipado al tocar tierra ocasionando a su paso destrozos en los estados de Puebla y Veracruz, incluso en este útimo ya se cobró la vida de dos personas, además ya se han reportado deslaves, inundaciones y daños a viviendas en ambas entidades.

ESMN pronostico tormentas muy fuertes con puntuales intensas en los estados de Veracruz, Puebla; Oaxaca y San Luis Potosí, para las próximas horas. Además con tormentas fuertes con puntuales e Tlaxcala e Hidalgo.

Destrozos provocados en Veracruz por huracán Katia Foto: Archivo

Washington, 9 de septiembre (Periódico Central/EFE/SinEmbargo).- “Katia”, que tocó tierra en México como huracán de categoría 1 la noche del viernes, se disipó hoy tierra adentro en el este de México, pero aún puede provocar peligrosas lluvias, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EU.

En su boletín de las 15:00 GMT, los meteorólogos estadounidenses detallan que los restos de la tormenta se encuentran a 245 kilómetros al sur de Tampico y a 200 kilómetros al oeste-noroeste de Veracruz, con vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora (55 kilómetros por hora).

Los estados de Puebla y Veracruz han sido hasta ahora los más afectados, pues ya se han cobrado la muerte varias personas, miles de refugiados, deslaves, inundaciones y daños a viviendas y carreteras.

