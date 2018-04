DIF da albergue a los más desamparados solo por unos días

Mazatlán.- Hace un mes, DIF municipal inauguró el primer albergue para indigentes, Mi Ángel Peregrino, en la colonia Quinta Chapalita. Pero, aunque se abrió con la intención de brindar refugio a las personas en situación de calle y poder rehabilitarlas, solo se les brindan acciones de asistencia social durante algunos días.

La presidenta del DIF Mazatlán, Leticia Velarde de Bouciéguez, señaló que los indigentes son reportados por restauranteros y comerciantes, sin embargo, al llegar al albergue su permanencia es corta ya que ellos deciden irse.

“Hay días que llegan dos o hasta cinco. En las temporadas vacacionales pasadas llegaron muchos ambulantes de fuera que no les alcanzó para hospedaje y venían con sus familias, pero cuidamos que no dejaran solos a sus hijos y que no trabajaran. Las personas en situación de calle deciden irse solas, se quedan poco tiempo.”