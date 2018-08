Esto dice la Alcaldía de Tijuana sobre "apoyo" de 4mdp a Puerta de Hierro

Tijuana, Baja California.- El tesorero municipal, Ricardo Chavarría, y el secretario particular de Presidencia, Zabel Arturo Solís, informaron que el apoyo de 4 millones 360 mil 828 pesos entregado a la asociación civil "Colonos de Puerta de Hierro" no corresponde a la partida de apoyo social, sino a la denominada "Apoyo a organizaciones no gubernamentales".

Dicha partida está destinada a otorgar apoyo económico a organismos de la sociedad civil, sin fines de lucro, para los fines que las asociaciones determinen, previa presentación del proyecto correspondiente; y en el caso de "Colonos de Puerta de Hierro" su solicitud la hicieron desde enero del 2017.

El tesorero municipal, Ricardo Chavarría Morales, explicó que de acuerdo a los vecinos el recurso fue aplicado a una obra de infraestructura consistente en un cajón pluvial entre el bulevar Las Ferias y el bulevar Las Américas, con una longitud de un kilómetro 224 metros, en beneficio de 7 colonias, y no sólo de Puertas de Hierro.

Las otras colonias beneficiadas son: Hacienda Agua Caliente, Lomas de Agua Caliente, El Bosque, Herradura, El Paraíso y Chapultepec Este.

La gestión para esta obra, los vecinos la hicieron desde varias administraciones anteriores, pero ningún gobierno les había resuelto. De hecho la asociación fue debidamente constituida desde el año de 1996.

El proyecto equivalente a 27 millones 423 mil 193 pesos contempla tres etapas. El XXII Ayuntamiento de Tijuana concedió el donativo de 4 millones 360 mil 828 pesos para la tercera etapa del plan, a fin de solventar la compra de materiales y mano de obra.

La autoridad municipal apuntó que todo organismo civil está obligado a informar sobre la aplicación de los recursos. La asociación "Colonos de Puerta de Hierro" entregó el informe correspondiente.

El secretario particular de Presidencia, Zabel Arturo Solís, dijo que el XXII Ayuntamiento de Tijuana cuenta con documentos como factura y comprobantes de transferencias al organismo a fin de transparentar el gasto.

Recordó que todo este caso nunca ha estado oculto, pues se encuentra publicado desde hace tiempo en la página de transparencia del Ayuntamiento y puede ser consultado por cualquier persona.

Los apoyos otorgados a asociaciones civiles, quienes los reciben no están obligados por la Norma a informar en qué o cómo destinen los recursos, sin embargo los "Colonos de Puerta de Hierro" entregaron un informe comprobatorio detallado del uso que le dieron al recuso público.

El trabajo realizado en el cajón pluvial cuenta además con todos los permisos correspondientes y el aval de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).