Admite Tamaulipas no pagar a maestros

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas 11-May-2018 .-Tras admitir fallas en el nuevo software de información que implementaron, el Secretario de Educación de Tamaulipas, Héctor Escobar, dijo que en las últimas dos quincenas no pagaron el bono a los maestros de Tamaulipas.



Sin precisar cifras del personal afectado, ni montos, el titular de la dependencia ofreció que el pago del estímulo se realizará en la siguiente quincena y, a partir de esa fecha, se regularizará la omisión con los profesores.



"Tuvimos dos quincenas una situación con el estímulo, es algo que ya se ha resuelto, que sí tuvo que ver con la implementación del nuevo Software. En esta quincena precisamente que se paga se hace el retroactivo de las dos quincenas que se omitieron en ese bono y ya van a llegar de forma regular", señaló.



Escobar precisó que se van a poner al corriente con los adeudos de varios años que tiene la SET con un número sin precisar de maestros, pero que oscila entre los 2 mil y los 7 mil.



"Hay otros maestros que quizá hicieron una cobertura de tres meses, eso sucede mucho en secundarias. Hicieron una cobertura de tres meses ante un prejubilatorio, en el año 2016, por ejemplo, y, bueno, hoy dicen 'hace dos años que no se me paga', pero estamos hablando de estos tres meses de licencia de cobertura", indicó.



El secretario dijo que en cuanto a los maestros con órdenes pendientes de adscripción, en su mayoría corresponde a la anterior administración.



"Algunos otros de los casos tienen que ver con órdenes de adscripción que se emitieron en este período de transición, en cuanto estaba por salir la administración pasada en donde para emitir estas órdenes de adscripción no hicieron los trámites. Es decir que estas hojas carecen de un sustento ante la Federación", comentó.

Héctor Escobar dijo que en la marcha del pasado lunes en las instalaciones de la SET participaron personas que no eran maestros y que no estaban dispuestos a dialogar en sus demandas.



"Quisimos registrarlos para que nos expusieran la problemática que existía en cada uno de los casos (pero), rompieron las hojas, quisimos en su momento tener un acercamiento a través del Subsecretario, no dejaron hablar al Subsecretario", criticó.



Entonces, realmente pudiera interpretarse que aquí algunos de los que asistieron a la manifestación tenían algún otro interés



A pesar de que la convocatoria para la marcha de los maestros se difundió ampliamente por redes sociales, dijo que tuvieron poca respuesta.



De los cerca de 43 personas que se sumaron a la protesta en las instalaciones de la Secretaría, dijo que algunos no eran maestros.