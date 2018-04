Tomarán ADN a familiares de desaparecidos en Tamaulipas

Agencia Reforma. CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas 19-Apr-2018 .-Agentes de la División Científica de la Policía Federal arribaron a Tamaulipas para iniciar este día una jornada de toma de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas con el fin de realizar una búsqueda e identificación de personas con más eficiencia.



Fuentes de la corporación confirmaron la llegada del personal que desde esta mañana se instaló en las oficinas de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en la capital, Ciudad Victoria.



En marzo de este año, el personal de la División Científica ya estuvo en el municipio de Jiménez, Tamaulipas, donde recolectaron un total de 30 muestras, por ser uno de los lugares con un mayor número de desaparecidos en la entidad.



"Donde hay más incidencia de personas desaparecidas", indicó una de las responsables de tomar las muestras de ADN, que consisten en un análisis de saliva y sangre.



La tarea que realizarán en Tamaulipas, dijo la fuente, consiste en tomar muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas para enviarlas a México y hacer el cruce de datos con la base nacional.



Antes de Tamaulipas han estado en Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Veracruz, por ser de los Estados con mayor incidencia de personas desaparecidas.



Tamaulipas lidera a nivel nacional con un registro oficial de casi 6 mil personas desaparecidas por lo menos en la última década.



A esta campaña no se ha dado difusión, luego de que una fuente de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) señaló que es una actividad del Gobierno Federal.



No obstante, el personal de la División Científica, señaló, que es la PGJT por conducto de la Fiscalía Especializada de Atención a Personas no Localizadas o Privadas de su Libertad, quien encabeza las tareas de la campaña.



La Policía Federal dijo que cuenta con capacidad para realizar las muestras de ADN que sean necesarias por día, en una campaña que al parecer se extenderá hasta el domingo.



Muestras no sirven de nada



Guillermo Gutiérrez Riestra, representante del Colectivo de Familiares y Víctimas de Personas Desaparecidas en Tamaulipas, dijo que las jornadas de toma de muestras de ADN no aportan mucho en la localización y búsqueda.



"Para mí no sirve de nada esto, pero, qué bueno que lo hagan, no, pero con quién lo van hacer el comparativo, para nosotros la mayor parte de las fosas comunes, nosotros calculamos siete mil cuerpos en el Estado", señaló.



Tenemos la duda de hecho del ADN de siete mil cuerpos, entonces, cómo van a dar con los desaparecidos, si es que están muertos



"Es un trabajo que yo pienso que apenas inicia en Tamaulipas, que es un buen inicio del panteón forense", añadió el activista.



Gutiérrez precisó que del colectivo al que representa por lo menos unas 10 mil personas que son familiares de desaparecidos se han hecho el registro de la muestra de ADN y están a la espera de que se crucen los datos.



"El personal que está haciendo el trabajo, que son peritos guatemaltecos y alemanes, tienen mucho prestigio a nivel internacional, porque además por ejemplo en el caso de los peritos guatemaltecos tienen mucho interés para saber de sus paisanos, no nada más de Guatemala, sino de todo Centroamérica", comentó.



"Entonces, ellos tienen mucho interés porque hay desaparecidos centroamericanos que pudieran identificar de sus países".



En Tamaulipas dijo que estiman haya unos 7 mil cuerpos no identificados en fosas comunes, luego de por lo menos ocho años de un clima de violencia, tras el rompimiento de los dos narcocárteles que operan en Tamaulipas por el control de las plazas.



De la citada cifra que no es oficial, dijo, se estima que en el panteón forense que construyen en el municipio de Miguel Alemán se encuentren unos 750 cuerpos no identificados, con los que se cruzarán las muestras de ADN tomadas a los familiares de las víctimas.



"Pero es algo mínimo, se calcula que en el panteón forense hay 750 cuerpos, no es ni tantito de lo que existe en todo el país", apuntó.



Del nuevo panteón forense que se construirá en Reynosa, dijo, que es otra opción para identificar cuerpos de personas desaparecidas, pero que el ritmo con el que se edifican no va alcanzar para resolver el tema.



A este paso no les va alcanzar más que abrir uno o dos más panteones forenses, digo, lamentable



"Debe ser un proceso más rápido, más ágil que permita que todas las fosas se abran y puedan revisarse los cuerpos".