Advierten por productos anticalvicie sin efectividad

Ciudad de México (Agencia Reforma).-Los productos que se venden contra la calvicie que no están registrados por la Cofepris no garantizan efectividad, por lo que no es recomendable adquirirlos, indicó Ivonne Arellano, jefa de Servicio de Dermatología del Hospital General de México.



A través de un comunicado, la especialista mencionó que para tratar la calvicie hay shampoos, lociones capilares y suplementos alimenticios; sin embargo, éstos deben ser prescritos por dermatólogos.



En etapas avanzadas, es necesario un injerto de cabello e incluso un proceso quirúrgico, añadió.



Los dermatólogos señalan diversos factores que provocan la caida de cabello. Foto: Ilustrativa/PxHere

Por eso, destacó la importancia de acudir con un dermatólogo desde que se comienza a notar la caída anormal del cabello, porque al diagnosticar el problema, el especialista podrá retrasar la caída.



De acuerdo con la experta, la calvicie puede deberse a trastornos hormonales, consumo de ciertos medicamentos, y la presencia de algunas enfermedades.



Realizar dietas estrictas, el parto y la lactancia pueden ser otras causas de la pérdida de cabello, señaló.



Arellano explicó que la alopecia afecta a hombres y mujeres, y se clasifica en cicatriciales y no cicatriciales.



Dentro de las calvicies no cicatriciales la más común es la de efluvio telógeno, que se caracteriza cuando el cabello se cae de golpe debido a la insuficiente energía que tiene el cuero cabelludo para retenerlo.





Regularmente, detalló que este tipo de calvicie se presenta después de un parto, de alguna enfermedad o de haber tomado algún fármaco o recibido algún tipo de quimioterapias. En este caso, el cabello se puede regenerar entre dos y tres meses.



Entre las causas de las calvicies cicatriciales se encuentran la foliculitis, es decir, inflamación de los folículos pilosos, y algunas enfermedades como el lupus discoide. En este tipo de calvicie, el cabello que se cae ya no se repone, debido a que en la zona afectada se genera una cicatriz permanente.