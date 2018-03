Alertas sísmicas no operan por intervención del narco; Cires

Acusan, tres de las estaciones pertenecientes al sistema de alerta sísmica no funcionan correctamente desde hace tres años en Michoacán y Guerrero .

Los motivos

Gran parte de estas fallas son atribuidas a la participación de presuntas células criminales las cuales obstaculizan su mantenimiento refirió Juan Manuel Espinoza, director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A. C (Cires).

Director Cires, Juan Manuel Espinoza. Foto: EFE

Tan solo un ejemplo se puede ver en Guerrero; debido a que muchas estaciones se encuentran en áreas sitiadas por el narco no hay acceso para verificar el funcionamiento de estas, por fortuna, en el estado son pocas de estas estaciones por lo que ante la presencia de un movimiento telúrico este puede ser percibidio en las otras estaciones refirió el mismo director.

En Michoacán, en la población de El Infiernillo (entre Colima y Michoacán) , además de que se haya impedido el paso al personal del Cires, también ha habido atracos; robos de paneles solares, sensores, procesadores electrónicos, radios de transmisión y baterías.

Se informó que por el lado de Oaxaca, y Puebla han robado estaciones completas, informó el director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C.

Como funcionan

Explícan, cuando roban y vandalizan una estación sísmica se recibe una aleta en la central de Cires de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Seguridad, sin embargo no se puede actuar por que la zona en la que se encuentra está muy aislada.

Hasta el momento, hay cien estaciones sísmicas de forrma automática, se encuentran instaladas en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Colima y Jalisco. Cuando hay un fenómeno sísmisco de 6 grados se activa la alerta pública.

Foto: Cires

Los hechos anteriores refieren se vienen presentando desde el año 2013, cuando grupos criminales impidieron la ampliación de dichas alertas en el estado de Guerrero, por lo que no fue posible instalar entre 14 y 20 estaciones proyectadas.

Mientras que en Oaxaca, las estaciones no se encuentran operando hasta el momento debido a un adeudo por parte del gobierno del estado que asciende a unos 17 millones de pesos. Por lo que personal no va a Oaxaca ya que los costos de estas operaciones no se recupera con regularidad.

Estación averiada en Oaxaca. Foto: Tomada de redes

Cabe mencionar que las alertas necesitan de un mantenimiento constante ya que pueden presentar algunas fallas cuando hay mal tiempo; lluvias deslaves, viento y/o problemas en la telecomunicación, lo anterior en palabras del director del Cires a través del diario Bajo Palabra.