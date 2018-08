¡Corridas de toros, vergüenza nacional!: exigen solución a AMLO

México.- “¡Corridas de toros, vergüenza nacional! ¿Que vas a hacer con las corridas de toros?” gritaban una y otra vez, manifestantes de diversos grupos en pro de los animales a las afueras de la casa de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, mientras éste respondía en las escaleras del lugar diversos cuestionamientos de la prensa.

Con leyendas como “Basta de sangre” escritas sobre cartones con figuras de manos en color rojo, los activistas llegaron a la conferencia de prensa a la que convocó el virtual presidente con la intención de hacerle saber que se deben terminar por completo las corridas de toros en México, así lo explicaron algunas simpatizantes de esta causa a EL DEBATE.

Foto: El Debate

De acuerdo con este grupo de manifestantes, las asociaciones que representan son: Sí Esperanza Animal, Coalición, Abolición de Tauromaquia y Danza Toros de Bronce. Explicaron que su intención es que el presidente electo haga llegar a los diputados y senadores una iniciativa ciudadana para que voten en contra de las corridas de toros.

Mientras los activistas gritaban, López Obrador continuaba respondiendo a la prensa sobre otros asuntos, hasta que los gritos fueron tan insistentes que al término de su conferencia, López Obrador tomó el micrófono y se dirigió a ellos, quienes lo podían mirar a través de los barrotes que dividen el domicilio de la calle, y presentó a Leticia Ramírez quien dijo será la encargada de Atención Ciudadana.

“Es de toda mi confianza, por eso me tocó escogerla, ella ya fue la que me ayudó cuando fui Jefe de Gobierno en esta tarea, jefa de atención ciudadana y ahora le pedí que me ayude en lo mismo pero nada más que ahora va a ser atención nacional, siempre los vamos a atender”, dijo López Obrador, mientras abrazaba con su brazo derecho a su colaboradora ante medios de comunicación y los demás presentes.

Con lo que se ganó los aplausos de los manifestantes.

Cabe mencionar que al término de esta conferencia de prensa, a la salida de los medios de comunicación, se produjo un conato de pleito entres los mismos informadores, resultando en golpes y hasta un reportero sangrando de la nariz, a raíz de los empujones que se suscitan por el limitado espacio del lugar, riña que no pasó a mayores.