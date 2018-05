Anuncian los Premios PEN México 2018; reconocimiento a Javier Valdez

Ciudad de México.- PEN México se complace en anunciar los Premios PEN México 2018, otorgados como un reconocimiento a la trayectoria, excelencia literaria y periodística por la constancia, labor y talento de los autores, así como por su defensa de un mundo con libros, sin censura y libre.

En esta emisión se entregarán varios premios honorarios a escritores y periodistas que, por medio de sus novelas, reportajes, crónicas, además de la labor de ICORN, institución internacional en torno a la protección de escritores perseguidos en el mundo, han defendido y promovido la literatura, objetivo de PEN Internacional, en su capítulo México.





La ceremonia de premiación se realizará en la Casa del Poeta el jueves 26 de abril, a las 19:00 horas, en Álvaro Obregón 73, col Roma.



Los Premios PEN México 2018 corresponden a:Premio por Excelencia Literaria a Francisco Goldman y Fernanda Melchor; Premio por Excelencia Periodística a Gerardo Albarrán de Alba y Adriana Malvido; Premio Póstumo por Excelencia e Integridad Periodística a Javier Valdez Cárdenas; Premio Especial para la Red Internacional de Ciudades Refugio (ICORN) representada por Chris Gribble, presidente de ICORN y Philippe Ollé Laprune, actual coordinador de la red en América Latina.

Francisco Goldman (Nueva York, 1957) es autor de Di su nombre, novela ganadora del Prix Femina Etranger; autor de El circuito interior: Una crónica de la ciudad de México; y otros cuatro libros. Su primera novela, La larga noche de los pollos blancos, fue reconocida por el Premio Sue Kaufman de la Academia Americana para primera novela. Su libro El arte del asesinato político obtuvo The Index of Censorship T.R. Fyvel Book Award y el Premio al libro de Derechos Humanos WOLA/Duke. Es director y fundador del Premio Aura Estrada para jóvenes escritoras. Su obra ha aparecido en The New Yorker, Harper’s, y otras publicaciones.



Fernanda Melchor (Veracruz, 1982), está dedicada a la novela y a la crónica. Ha publicado el volumen de crónica Aquí no es Miami, recientemente reeditado, además de las novelas Falsa liebre y Temporada de Huracanes, que la han situado como una de las grandes escritoras mexicanas menores de 40 años.



Premio Póstumo por Excelencia e Integridad Periodística a Javier Valdez. Foto: EL DEBATE

Gerardo Albarrán de Alba (Ciudad de México, 1962) es director de la Unidad de Investigación de CapitalMedia. En enero pasado asumió como presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México (MPICDMX).

Es miembro del Consejo Académico de la Cátedra Gabriel García Márquez de Periodística y Nuevas Culturas Informativas en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), con sede en Quito, Ecuador. Colabora con el Programa de Ética Periodística de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, con sede en Cartagena de Indias, Colombia. Ha sido miembro de los consejos directivos de la Organization of News Ombudsmen (ONO) y de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID), de la que es fundador. Es el creador y ha sido el primer Defensor de la Audiencia de un medio electrónico comercial en México, en Noticias MVS, donde dirigió y condujo el programa Ombudsman MVS. Actualmente es Defensor de las Audiencias de Radio Educación.



Adriana Malvido (Ciudad de México, 1957) es periodista cultural y columnista de temas sociales y culturales en El Universal. Sus reportajes, entrevistas y artículos se han publicado en diversos medios, como el periódico La Jornada, del que fue cofundadora, Proceso, Milenio y la Revista de la UNAM, entre otros. Se especializó en reportajes de investigación. Es autora de ocho libros publicados como: Nahui Olin, la mujer del sol (recientemente reeditado), Por la vereda digital, Zapata sin bigote, La noche de la Reina Roja, Los náufragos de San Blas y El joven Orozco, Cartas de amor a una niña. En 1998 obtuvo el Premio Jesús Galindo y Villa (INAH), por su trayectoria, y en 2011 recibió el Premio Nacional de Periodismo.



Javier Valdez Cárdenas (+) (Culiacán, 1967-2017). Periodista especializado en el tráfico de drogas asesinado en 2017. Autor de los libros De Azoteas y Olvidos, Miss Narco, Los morros del narco, Narco Periodismo. La prensa en medio del crimen y la denuncia, Malayerba (crónicas publicadas en su columna de Ríodoce) y otros. Trabajó en los diarios El Noroeste y La Jornada, además de fundar el semanario Ríodoce con otros colegas. Obtuvo los premios International Press Freedom Award y María Moors Cabot, entre otros. Su asesinato cimbró el medio periodístico mexicano.

La Red Internacional de Ciudades Refugio (ICORN) es una organización con espacios en más de 40 ciudades para protección de los escritores perseguidos, a quienes garantiza condiciones de vida y trabajo. ICORN es una red basada en la solidaridad internacional y es una organización muy significativa en la defensa de la libertad de expresión. Las ciudades de México, Bruselas, Miami y Fráncfort entre otras pertenecen a ICORN.

La Casa Refugio de la Ciudad de México fue fundada en 1999. Recibe el diploma Philippe Ollé Laprune (París, 1962), representante de ICORN en América Latina. Ollé Laprune fue promotor cultural en Francia y editor. De 1994 a 1998 fue director de la oficina del libro de la Embajada de Francia en México. En 1999 fue director-fundador de la Casa Refugio Citlaltéptel y de la revista Líneas de fuga. Desde 2016 es coordinador de la Red ICORN en América Latina. Es locutor del programa “Acentos” en OPUS 94. Es autor de antologías y ensayos en La Différence, Gallimard, Aldus, Fondo de Cultura Económica, Almadía y Tusquets.