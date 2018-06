Convivía en su casa cuando fue atacado fuertemente a batazos

Monterrey, México.- Un grupo de vándalos atacó esta madrugada un casa, donde causaron daños a pedradas y lesionaron a batazos a uno de los propietarios, en la Colonia La Reforma, en el norte de Monterrey.

Los hechos

Cerca de las 2:40 horas fue reportada la agresión en el domicilio ubicado en 14 de Octubre y Apiarios. El lesionado Arnoldo García, de 41 años, narró que se encontraba tomando cervezas con unos vecinos cuando se aproximaron entre ocho y 10 integrantes de una supuesta pandilla.

"Empezaron a aventar muchas piedras, por arriba del porche, todo el techo y ventanas causaron daños.

"Yo estaba tomando unas cervezas y se me vinieron encima, me pegaron varias veces con un bate, ya no pude hacer nada porque me dejaron inconsciente", explicó García.

El lesionado dijo que sí conocía a varios de los agresores, incluso, manifestó que pertenecen a una pandilla de la zona, pero se negó a proporcionar más datos.

Los paramédicos de la Cruz Roja llegaron y atendieron a García, y pese a que tenía lesiones de consideración no quiso que lo trasladaran a un hospital. Ninguno de los agresores fue capturado por efectivos de Fuerza Civil que se movilizaron al lugar y se desplegaron en varias calles, pero sin éxito.Reforma