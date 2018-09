"¿Los 200 implicados podrían quedar libres?". Caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- Miguel Ángel Osorio, ex Secretario de Gobernación, aseguró que existe el riesgo de que varios de los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa puedan ser liberados.

En conferencia, el ahora coordinador del PRI en el Senado, explicó que la salida de los acusados podría registrarse luego de que denunciaron supuestos actos de tortura en su contra.

"¿Saben ustedes que algunos de ellos ya están en un proceso en que podría ser que salgan de la prisión? De verdad queríamos que quienes fueron imputados hoy alegando tortura puedan quedar en libertad cuando ha sido comprobado que participaron en los hechos lamentables del 26 y 27 de septiembre. A mí sí me preocupa", dijo Osorio.

"Me preocupa muchísimo el que haya la posibilidad de que algunos de los detenidos pudieran salir. Están en esa vía y sería muy lamentable, porque participaron y estamos convencidos de que estuvieron ahí en los hechos contra los jóvenes de Ayotzinapa".

Sin dar detalles sobre el número de detenidos que podrían dejar la cárcel, el legislador del PRI aseguró que el Gobierno que está por concluir logró detener a 200 implicados en los hechos registrados el 26 de septiembre del 2014.

¿Los 200 podrían quedar libres?, se le preguntó.

No, no. No sería responsable. Sé que ya estaban en proceso algunos de ellos, respondió el priista.